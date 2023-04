Toinen teosta epäilty vangittiin huhtikuun alussa epäiltynä varkaudesta ja ryöstön yrityksestä.

Poliisi tutkii Helsingissä poikkeuksellista henkirikosta, jonka uhri on 19-vuotias nainen. Uhrin nuoren iän lisäksi myös teosta epäillyt ovat hyvin nuoria, vain 16-vuotiaita.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi pojan ja tytön lauantaina todennäköisin syin epäiltyinä taposta. Poliisin mukaan 19-vuotias nainen kuoli väkivallan seurauksena asunnossaan Myllypurossa 23. maaliskuuta.

Mitään selkeää syytä tai motiivia teolle ei ole vielä tiedossa, tai ainakaan poliisi ei halua sellaista kertoa julkisuuteen. Tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholmin mukaan poliisi selvittää edelleen tapahtumankulkua ja teon taustoja.

”Se mikä on ollut syy tähän tekoon, on meilläkin jollain tasolla vielä arvoitus”, Lindholm kertoo.

Teosta epäillyt nuoret asuvat osoitetietojensa perusteella myöskin Myllypurossa. Nuoret asuvat saman pihapiirin eri rappukäytävissä.

Lindholmin mukaan uhri ei ollut epäiltyjen tekijöiden naapuri.

Teosta epäillyt ja uhri tunsivat Lindholmin mukaan toisensa ja ovat olleet keskenään tekemisissä. Ei ole kuitenkaan varmaa, kuinka hyvin he toisensa tuntevat vai ovatko vain päätyneet viettämään aikaa yhdessä.

Epäillyt ja uhri eivät ole sukua toisilleen, Lindholm vahvistaa.

Toinen henkirikoksesta epäilty on vangittu Helsingin käräjäoikeudessa huhtikuun alussa epäiltynä varkaudesta ja ryöstön yrityksestä. Näiden rikosten epäilty tekoaika on kolme päivää epäillyn tapon jälkeen.

Molempia epäiltyjä on päästy kuulemaan, mutta he ovat antaneet asiassa ”vaihtelevia selvityksiä”.

”Nähdään, että koko totuutta ei ole asiassa vielä saatu”, Lindholm sanoo.

Poliisi tiedotti surmatutkinnasta ensimmäisen kerran maanantaina, vaikka teosta on kulunut jo lähes neljä viikkoa.

Tapauksen tutkinta aloitettiin tavallisena kuolemansyyn selvittämisenä, mutta tutkinnan edetessä poliisi päätyikin epäilemään rikosta. Poliisin mukaan selvityksessä ”ilmeni seikkoja”, jotka viittasivat ulkoiseen väkivaltaan.

Tieto naisen kuolemasta tuli poliisille uhrin omaisien kautta. He olivat löytäneet naisen kuolleena asunnostaan. Nainen oli ehtinyt olla kuolleena muutaman päivän ennen löytämistään, poliisi arvioi.

Lindholmin mukaan tarkka kuolinpäivä on tullut ilmi selvittämällä esimerkiksi yhteydenpitoa omaisiin ja muilla esitutkintamenetelmillä.

Tapausta tutkitaan tappona. Rikosnimike voi tutkinnan edetessä muuttua, mutta teossa käytetty väkivalta ei viittaa murhaan. Lindholmin mukaan tutkinnassa ei ole tullut esiin mitään sellaista erityisestä julmuutta, joka edellyttäisi rikosnimikkeen koventamista.

Poliisi on kuulustellut useita tapahtumiin ja osapuoliin liittyviä henkilöitä. Lindholmin mukaan on todennäköistä että tekoon liittyvät epäillyt ovat nyt tutkintavankeina. Naisen kuolemaan johtaneiden tapahtumien kulku on osittain vielä arvotus.

Varmuutta siitä, ovatko molemmat vangitut nuoret olleet yhteisvastuullisesti mukana epäillyssä väkivallassa, ei tässä vaiheessa ole. On siis mahdollisuutta että rikosnimikkeet muuttuvat myös epäiltyjen kesken.

Poliisi ei kommentoi sitä, onko epäiltyjen tai uhrin välillä ollut aiemmin väkivaltaa.