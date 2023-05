Helsingin kaupunginmuseon kokoelmaan kuuluu yli 1,5 miljoonaa kaupungin ja sen asukkaiden historiasta kertovaa esinettä ja taideteosta. Niistä pidetään huolta naapurikaupungissa.

Konservaattori Kimmo Oksanen kunnostaa arviolta 1750-luvulta peräisin olevaa pelipöytää, jonka äärellä on Oksasen mukaan ”seurusteltu säädyn mukaisesti”.

Jos haluaa päästä käsiksi helsinkiläisten historiaan, on matkustettava Kehä III:n ulkopuolelle. Iso osa Helsingin kulttuuriperinnöstä on nimittäin säilötty arkisen näköiseen rakennukseen lentokentän läheisyyteen Vantaalle.

Todellisuudessa kokoelmaan pääsevät tosin tutustumaan vain äärimmäisen harvat ja valitut. Helsingin kaupunginmuseon johto on lähes hysteerisen huolissaan siitä, että rakennuksen tarkka paikka paljastuisi.

Pelkona on, että kulttuuriperintö joutuisi uhan alle. Onneksi museossa kiinnostavinta onkin sisältö.

Kulttuuriperimän todelliselle arvolle on mahdotonta määrittää hintaa.

Kaupunginmuseon kokoelmat siirtyivät nykyiseen paikkaansa vuonna 2017, puolitoista vuotta kestäneen muuttoprosessin päätteeksi. Uusia tiloja keskuksen tuhansille tavaroille oli etsitty jo pitkään.

Kokoelmia ei nimittäin voi säilyttää missä tahansa verkkokellarissa.

Vanhimmat kokoelmiin kuuluvat esineet ovat arkeologisia löytöjä ja uudemmatkin vaativat säilytystiloja, joiden lämpötilaa ja ilmankosteutta pystytään säätelemään tarkasti.

Tuolien säilyttämiseen suunnitellut kuormalavat ovat olleet kaupunginmuseon väen oma innovaatio. Niistä ollaan ylpeitä, ja usein kokoelmakeskuksessa vierailevat muiden museoiden kollegat päätyvätkin pyytämään niiden piirustuksia itselleen.

Nuppineulasta raitiovaunuun. Näin Helsingin kaupunginmuseon intendentti Elina Kallio kuvailee museon kokoelmaa, johon kuuluu yli 1,5 miljoonaa esinettä, taideteosta, valokuvaa tai muuta museo-objektia.

Joukossa on esimerkiksi kaupunkipyörä, muovikasseja, alusvaatteita ja rakennusten osia, kuten Hakaniemen hallin peruskorjauksen alta pelastettu valomainos.

Monia muitakin valomainoksia kokoelmasta löytyy.

Yksi niistä on neljä vuotta sitten suljetun, Suomen ensimmäisen texmex-ravintolan Cantina Westin valokyltti.

”Sitä kylttiä ei otettu kokoelmaan juuri ravintolan takia vaan Cantina West edustaa sitä ilmiötä, kun 1990-luvun alussa texmex tuli Suomeen”, Kallio selittää.

Kallion selitys avaa käytännöllisellä tavalla kaupunginmuseon kokoelmapolitiikkaa: Tavoitteena on tallentaa Helsinkiä ja helsinkiläisten elämää, aikakausien ilmiöitä ja sukupolvikokemuksia.

Rakennuksesta löytyvät myös tilat konservaattoreille ja valokuvausstudio, joka on Kallion mukaan tarpeeksi korkea, jotta siellä voi kuvata vaikkapa ruumisvaunut.

Tavoitteena on saada koko kokoelma digitaaliseen muotoon, ja se on melkoinen työmaa. Tulevaisuudessa kokoelma on kokonaisuudessaan nähtävillä Kansalliskirjaston Finna -tietokannassa.

Markku Hyvönen kuvaa kaksipäistä kotkaa esittävää veistosta, joka on peräisin puretusta ortodoksikappelista. Kansallismieliset opiskelijat tervasivat kotkan vuonna 1919. Veistosta ei saatu puhdistettua, ja nyt terva on jo osa kotkan tarinaa.

Historian tallentamisen eteen nähdään museossa paljon vaivaa. Kaupungin­museossa on töissä viisi konservaattoria, joista jokaisella on oma erikoisosaamisensa: yksi tuntee tekstiilit, toinen paperin.

Huonekalukonservaattori Kimmo Oksanen työskentelee parhaillaan Kalliossa sijaitsevasta Työväenasuntomuseosta tuotujen huonekalujen parissa.

Koko museo on tyhjennetty peruskorjausta varten, ja samalla myös pitkään esillä olleet huonekalut on tuotu huollettaviksi. Ensin ne tosin olivat kuukauden karanteenissa, jonka avulla varmistettiin, ettei tiloihin pääse vanhojen huonekalujen mukana tuholaisia.

Työväenmuseon huonekalut ovat varsin yksinkertaisia ja koruttomia. Siksi Oksanen esitteleekin hieman ”yläluokkaisemman ja edustavamman” esineen, jota hän käsittelee ensi vuonna avattavaa, kartanoelämää koskevaa näyttelyä varten.

Kyseessä on 1700-luvun puolivälistä peräisin oleva pelipöytä, jonka ääreen on keräännytty aikoinaan ”seurustelemaan säädyn mukaisesti”.

Konservoinnin tavoite on turvata esineiden säilyminen. Sitä Oksanenkin tekee: yrittää saada esineet pysymään mahdollisimman pitkään siinä kunnossa, missä ne on otettu kokoelmiin.

Nyt Oksanen kiinnittää huolellisesti maalia lämpölusikalla sekä injektoimalla liimaa takaisin huonekaluihin maalaamisen sijaan.

”Jotta käytön habitus säilyisi”, Oksanen selittää.

Koska konservointi on pieni ala, Oksasen työkalut tulevat pääasiassa terveydenhuollon puolelta. Hammaslääkäreiden tarvikevalikoimasta löytyvät esimerkiksi usein parhaimmat välineet pikkutarkkaan työhön.

Keskukseen tilataan myös runsaasti esimerkiksi sidetarvikkeita. Niistä valmistuu vaikkapa tukirullia sata vuotta vanhojen iltapukujen turvaksi.

”Tet-harjoittelijat joutuvat täällä aina makkaratehtaalle pyörittämään näitä pötköjä”, Kallio kertoo ja naurahtaa.

Intendentti Elina Kallio esittelee 1930-luvun iltapukua. Iltapuku ei kestä painoaan ja siksi sitä säilytetään vaakatasossa laatikostossa, suojattuna valolta ja kosteudelta.

Kokoelman valtavissa säilytyshalleissa museon aarteet on pakattu huolellisesti suojaan pölyltä ja valolta.

Noin kymmenen prosenttia kokoelmasta on parhaillaan näyttelykäytössä. Muita esineitä luetteloidaan ja niille tehdään tarpeen vaatiessa pientä konservointia.

Kaikki museoon hankitut asiat eivät kuitenkaan kestä ikuisesti. Kallion mukaan lähes kaikki luopumiset tapahtuvat esineiden huonon kunnon vuoksi.

”Jos jokin objekti on kerran päätetty liittää kokoelmaan, sen poistaminen on iso eettinen päätös. Meillä se vaatii järjestelmässä viiden eri ihmisen allekirjoituksen”, Kallio kertoo.

Kaupunginmuseon kokoelmassa on noin 6 000 taideteosta, joista suurin osa on grafiikkaa. Kaikkia teoksia yhdistää sama teema: Helsinki.

Vaikka työntekijöiden arki kuluu kaupungin menneisyyden keskellä, Elina Kallio miettii aina myös tulevaisuutta: Mitä tästä päivästä halutaan jättää jälkipolville?

”Meiltä saattaa jäädä jokin ilmiö huomaamatta, tai sitten joku dokumentoitu nykyajan ilmiö halutaan ehkä 20 vuoden päästä unohtaa tai siitä ei haluta kertoa”, hän sanoo.

Uusia esineitä ja taideteoksia karttuu vaihtelevalla vuositahdilla – viime vuonna uusia objekteja tuli 30.

Esineitä kokoelmiin etsitään niin netin markkinapaikoilta kuin antiikkimarkkinoilta.

Sen tietävät myös pääkaupunkiseudun huutokauppojen meklarit, jotka saattavat vinkata museolle, jos huudettavaksi on tulossa jotain kaupunkilaisten historian kannalta erityisen kiinnostavaa.

Sen lisäksi museolle myös tarjotaan tavaroita, etenkin kuolinpesistä. Niistä joudutaan usein kieltäytymään, sillä tilat ovat rajalliset ja tällä hetkellä kaivataan lähinnä 1700-luvun esineistöä ja aivan tuoreita, 2020-luvun ilmiöitä kuvaavia asioita.

Yksi Elina Kallion suosikeista on 1800-luvun jälkipuolelta olevat karahvikyltit: Juhlapöydässä esillä olleisiin lasipulloihin merkittiin kyltillä pullon sisältö, jotta esimerkiksi punaviini ja madeira eivät menisi sekaisin.

Elina Kallion mukaan viime vuonna kokoelmiin saatu metrovaunu oli asia, jota henkilökunta oli ehtinyt kovasti toivoa.

Seuraavaksi he haaveilevat kaupungin puistotyöntekijöiden käyttämästä pienestä avolava-autosta, joka on tuttu näky puistoissa ja päiväkotien pihoissa.

Juuri nyt meneillään on vuoden mittainen projekti, jonka aikana dokumentoidaan kaupungin puutarhan toimintaa. Siihen kuuluu niin työntekijöiden haastattelua ja valokuvaamista kuin työvaatteiden tallentamista arkistoihin.

Kokoelmaan tallennettavan esineen tai teoksen mukaan yritetään aina saada sen tarina. Sillä tavalla massatuotettukin tavara saadaan sidottua aikakautensa arkeen.