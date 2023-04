Husin toimitusjohtaja Matti Bergendahl toivoo, että henkilöstö tulisi mieluummin hänen ovensa taakse kuin ottaisi yhteyttä mediaan.

Husin toimitusjohtaja Matti Bergendahl on luottavainen, että Siltasairaalaan saadaan rekrytoitua riittävästi hoitajia. Tällä hetkellä leikkaussaleista on hoitajapulan vuoksi käytössä vain osa.

Husin Siltasairaalaa koskeva työvoimapula on vaikea, myöntää Husin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

HS uutisoi torstaina uuden Siltasairaalan alennustilasta. Monet kokeneet hoitajat ovat irtisanoutuneet, jäljelle jäävät ovat entistäkin kuormittuneempia.

Hoitajapulan vuoksi kuudestatoista leikkaussalista on ollut auki kuudesta kahdeksaan salia.

Päivystyspotilaita priorisoidaan, mutta myös ajanvarauspotilaita leikataan, Bergendahl sanoo.

”Maaliskuussa Siltasairaalassa tehtiin 571 leikkausta, joista 409 eli 72 prosenttia oli päivystysleikkauksia.”

Vaikka Siltasairaalassa keskityttäisiin hetkellisesti vain päivystyspotilaisiin, se ei Bergendahlin mukaan ole merkityksellistä, koska Meilahden alueella on yhteensä 93 leikkaussalia, joissa muut potilaat voidaan tarvittaessa leikata.

”Teemme siten, miten vain parhaiten pystymme suunnitelmalliset ja päivystykselliset potilaat hoitamaan, jos tilanne niin vaatii.”

Siltasairaalassa on HS:n aiemmin haastattelemien työntekijöiden mukaan tiedotettu henkilökunnalle, että "kesäsulku" tarkoittaa tänä vuonna pahimmillaan sitä, että kaikki ajanvarauksella toimivat leikkaukset on peruttu huhtikuun alusta syyskuuhun saakka.

Pula avainpaikoilla olevista hoitajista on johtanut leikkausjonojen venymiseen jo kuukausia, sillä se alkoi jo Siltasairaalaa edeltäneessä Töölön sairaalassa.

Jos kaikki 16 leikkaussalia Siltasairaalassa aiotaan saada auki, täytyy henkilökuntaa kuitenkin saada lisää. Bergendahlin mukaan kahdeksaan saliin tarvitaan noin 36 uutta hoitajaa.

”Tilanne on vaikea, mutta uskon, että pystymme rekrytoimaan hoitajat.”

Se, millä tavalla uudet hoitajat houkutellaan sairaalaan on vielä mietinnässä, mutta yksi keino on raha.

”Muun muassa palkanlisiä pyritään käyttämään ja on käytetty.”

Jos henkilökuntaa ei saada rekrytoitua, Bergendahlin mukaan asiaa täytyy miettiä uudestaan. Lisäavuksi otetaan mahdollisesti yksityisen sektorin ostopalvelut.

Kun Siltasairaala avattiin, sinne muuttivat Töölön sairaalasta tuki- ja liikuntaelinkirurgia, traumatologia ja neurokirurgia. Monella osastolla työtehtäviä ja hyväksi koettuja käytännön järjestelyjä on muutettu. Tämä on johtanut siihen, että hoitajat ovat saaneet vastuulleen uusia potilasryhmiä.

Eräs hoitaja kertoi HS:n jutussa, ettei heitä ole perehdytetty uusien potilaiden hoitoon asianmukaisella tavalla. Hän kertoi jutussa näin: ”Olemme yrittäneet googlettaa mitä nämä potilaat ovat ja miten niitä hoidetaan”.

Bergendahlin mukaan tällainen ei missään nimessä ole hyväksyttävää.

”Tuntuu todella yllättävältä, että meillä olisi sellainen tilanne, jossa pitää googlata.”

Bergendahlin mukaan tapaus kertoo siitä, että toiminnassa on alkukankeuksia, eikä henkilöstön kanssa ei ole keskusteltu riittävästi.

”Emme ole vielä täysin onnistuneet yhteistyön sujuvoittamisessa osastojen välillä.”

Uudessa sairaalassa on paljastunut myös käytännön ongelmia. Hoitajat eivät saa autojaan parkkiin sairaalan lähelle, eikä sairaalaan ole saatu lukollista pyöräparkkia.

Bergendahl ei ole kuullut pyöräparkkiongelmasta, mutta parkkipaikkaongelmaa on jo yritetty ratkaista.

”Meillähän on edelleen 130 paikkaa käytettävissä Töölön sairaalassa, mutta kilometrin etäisyys sieltä tänne on koettu hankalana.”

Bergendahlin mukaan Hus on neuvotellut Biomedicumin kanssa 120 lisäpaikan saamisesta ja odottaa asiassa osakkaiden päätöstä.

Bergendahlin mukaan on väärin puhua, että Siltasairaala olisi vajonnut alennustilaan, koska sen toiminta ei ole vielä edes kunnolla päässyt käyntiin.

Hän myös toivoo, että asioita käytäisiin läpi sairaalan sisällä, esihenkilöiden kanssa.

”Näen sen surullisena, jos koetaan niin, että ainoa keino vaikuttaa on median kautta. Mieluummin voi tulla suoraan vaikka minun oveni taakse, jos jokin asia huolettaa.”

”Kuulostaa siltä, että jos henkilöstömme kuvailee asioita tuolla tavalla, että he eivät ole saaneet ääntään kuuluviin täällä.”

HS on saanut henkilökunnalta suoraan yhteydenottoja jo Töölön sairaalan aikoina. He kertovat myös, että ongelmia on toistuvasti yritetty tuoda johdon tietoon.

Bergendahlin mukaan kommentointi kuvastaa myös henkilöstön väsymystä. Koronavuodet, viime vuoden työtaistelu ja uudet tilat ovat tuoneet monia haasteita.

”En syyllistä mediaa, mutta jos media kysyy, että koetteko, että teillä on ongelmia, niin se antaa myös mahdollisuuden kertoa näin. Toivoisin, että myös hyviä ja positiivisia asioita kysyttäisiin.”

Lue lisää: Helsingin kallein sairaala vajosi heti alennustilaan: ”Itkettää ja oksettaa jo töihin tullessa”

Lue lisää: Husin uusi, kallis sairaala ajautui vaikeuksiin

Lue lisää: Yksityiset yritykset kantelivat Husin leikkaus­jonoista Valviralle

Lue lisää: Kun Helsingin kallein sairaala aloittaa, henkilö­kunta ei riitä kaikkien leikkaus­salien pitämiseen auki