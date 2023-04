Ravintola avautuu keväällä 2024. Sitä ennen tiloissa tehdään pieniä uudistuksia.

Suomen tunnetuimman arkkitehdin Alvar Aallon suunnittelema suojeltu Sokeripala Helsingin Katajanokalla avautuu yleisölle keväällä 2024.

Silloin marmorirakennuksen ylimmässä kerroksessa aloittaa toimintansa lounasta ja illallista tarjoileva ravintola.

Uutta ravintolaa alkaa pyörittää keittiömestari Tommi Tuominen. Tuomisella on Helsingissä ennestään kaksi Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa: Demo ja Finnjävel Salonki.

Metsäyhtiö Enzo-Guitzeitin pääkonttoriksi vuonna 1962 valmistuneessa rakennuksessa ei aiemmin ole ollut kaikille avointa pysyvää ravintolaa.

Viime kesänä Sokeripalan soveltuvuutta ravintolatoiminnalle testattiin muotoilutapahtuma Helsinki Design Weekin yhteydessä, kun Kuurna piti siellä pop up -ravintolaa.

Ylimmän kerroksen ravintolasta näkyy Eteläsatama.

Ravintoloitsijan löytäminen rakennukseen ei ole HS:n tietojen mukaan ollut helppoa.

Ongelmallisena on pidetty esimerkiksi sitä, että toimistorakennuksen vuokralaisilla on käyttöoikeus ravintolakerroksessa olevaan kattoterassiin. Osa ravintoloitsijoista on kokenut tämän haasteellisena ravintolatoiminnan kannalta.

Neuvotteluihin ravintolan avaamisesta osallistui muun muassa Suomen johtaviin ravintolakonserneihin kuuluva Noho Partners, jonka ravintoloihin kuuluvat esimerkiksi Palace ja Savoy.

Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kertoi HS:lle viime syksynä yhtiön jättäytyneen pois neuvotteluista, koska se ei saanut yhtälöä toimimaan.

Vikströmin mukaan yhtiö esitti tiloihin fine dining -ravintolaa.

Vuokrauspäällikkö Ville Tanskanen tilojen vuokraamista hoitavasta Newsecistä sanoo, että kiinnostus ravintolatilaan oli ”kohtalaisen hyvää” ja tiloja uusitaan hieman ennen kuin ravintola avautuu ensi keväänä.

Hänen mukaansa toimistokäyttäjillä on oma terassi, joka on erillään ravintolan terassista.

