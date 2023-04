Helsingin Ullanlinnan arvokas jugendtalo aiotaan remontoida vanhainkodista asuinkerrostaloksi.

Helsingin Ullanlinnassa sijaitseva vanhainkoti aiotaan muuntaa asuinkerrostaloksi. Vanhainkoti toimii suojellussa arvorakennuksessa osoitteessa Huvilakatu 3.

Rakennus kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Asunnoiksi muuntaminen on tarkoitus tehdä niin, että rakennuksen ja pihan rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot säilyvät. Monin kohdin rakennus pihoineen hiveleekin silmää.

Ehdotus vanhainkodin muuttamiseksi asuinkerrostaloksi tulee pian kaupunkiympäristölautakunnan pohdittavaksi. Lisärakentamista kaavaratkaisu ei mahdollista.

Porrashuone B on lähes alkuperäisessä asussaan. Talon ikkunatkin ovat alkuperäiset.

Tontilla nyt oleva rakennusmestari Emil Svenssonin suunnittelema kolmikerroksinen rakennus valmistui 1910 eli ennen Suomen itsenäistymistä.

Se tehtiin alun perin asuintaloksi, mutta se muutettiin palvelutaloksi 1950-luvulla. Rakennus edustaa kantakaupungille ominaista jugendtyyliä.

”Kulmikkaat sekä kaarevat erkkerit, torniaiheet ja poikkipäädyt jäsentävät julkisivuja”, asemakaavan muutoksen selostuksessa kuvaillaan. Sokkeli on luonnonkiveä.

Toiseen porrashuoneeseen rakennettiin hissi jo ennen vuotta 1934 ja ullakolle tehtiin palvelutalon asukkaille asuntoja vuosina 2002–2003.

Valmistumisen jälkeen rakennukseen on tehty jonkin verran muutoksia, mutta lähinnä sisätiloihin. Julkisivu ja vesikatto ovat lähes alkuperäisessä kunnossa. Myös ikkunat ja tonttia rajaava luonnonkivimuuri ovat alkuperäiset.

Talossa toimii vanhusten palvelutalo, jota ylläpitää Stiftelsen Leschehemmet sr.

Huvilakatu 3:n pihaa rajaa kaunis luonnonkivimuuri.

Luonnonkivimuurin kaduista erottama piha on maavarainen, ja sillä on runsaasti istutuksia. Kadun puolelle kurottuu kookkaita syreenejä ja pihassa kasvaa myös jalava. Peruskallio on tontilla lähellä maan pintaa. Pihan ilme pyritään säilyttämään kaavamääräyksin.

Lue lisää: Helsingin jugendrakennukset luovat kaupunkiin ilmiön, jonka merkitystä ei täysin ymmärretä

Lue lisää: Toimistojärkäle muuttui lukaaleiksi Töölössä: Asukkailla oma koirien pesupaikka

Lue lisää: Arkkitehti Esa Ruskeepää haluaa takaisin yli sata vuotta vanhan rakennustavan ja pitää sitä ratkaisuna alan ongelmiin

Oikaisu 23.4. kello 17.55: Kuvaaja oli virheellisesti mainittu kahdessa kuvassa. Oikea kuvaaja on Varpu Pahta / Ahlman Arkkitehdit oy.