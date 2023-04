Korjaustöiden arvioidaan kestävän vuoden 2024 loppukesään asti.

Helsingin kaupunki käynnistää Aino Acktén huvilan teknisen peruskorjauksen loppukeväästä 2023. Töiden arvioidaan valmistuvan loppukesästä 2024.

Helsingin kaupungin omistama huvila on ollut jo vuosia huonossa kunnossa. Huvila on ollut käyttökiellossa vuodesta 2011, jolloin rakennuksessa tapahtui vesivahinko. Laajasalon Tullisaaren puistossa sijaitsevasta huvilasta on tehty useita kuntotutkimuksia, ja siellä on todettu olevan sädesientä.

Nyt tehtävissä korjauksissa uusitaan ensin huvilan talotekniset asennukset ja parannetaan painovoimaista ilmanvaihtoa. Lisäksi korjataan rakenteiden vaurioituneita osia ja vesikatto sekä uusitaan kosteusvaurioituneita pinta- ja rakennekerroksia.

Uusrenessanssihuvila valmistui vuonna 1877. Aino Ackté muutti sinne vuonna 1904.

Töiden edetessä avataan rakenteita, jolloin tarvittavien korjausten lopullinen laajuus tarkentuu.

Kaikkia korjauksia ei tehdä nyt. Esimerkiksi sisäseinien pintojen entisöinti ja ulkoseinien maalaus tehdään myöhemmin.

Rakennukseen on tehty 1980-luvulla peruskorjaus, ja 2000-luvun alussa huvilassa on korjattu esimerkiksi julkisivuja ja ikkunoita. Vuonna 2011 kohteeseen tehtiin korjaussuunnitelma, jota kaupunki ei kuitenkaan toteuttanut.

Kaupunki yritti myydä huvilaa usean vuoden ajan, mutta huonokuntoinen rakennus ei kiinnostanut ostajia.

Moni kaupunkilainen on toivonut huvilan kunnostamista, ja äänesti OmaStadi-äänestyksessä sen puolesta, että kaupungin varoja käytetään kunnostukseen. Näin myös kävi, ja korjaushanke sai rahoitusta kaupungin osallistuvan budjetoinnin varoista.

Huvilan korjaustöihin on varattu 2,5 miljoonaa euroa.

Vuonna 1877 valmistunut huvila rakennettiin alun perin vain kesäkäyttöön, ja nyt tehtävien korjausten päämäärä on saada huvila jälleen kesäkäyttöön.

Huvila kuului aikanaan oopperalaulaja Aino Acktélle. Hän hankki huvilan kesäasunnokseen vuonna 1904 ja käytti sitä vuoteen 1944 asti. Arkkitehti Theodor Deckerin suunnittelema rakennus on suojeltu asemakaavassa.

