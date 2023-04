Palvelualojen ammattiliitto voi olla tulevaisuudessa jopa mukana lähettien ja ruokalähettiyritysten sopimusneuvotteluissa.

Wolt -yrityksen ruokalähetit liittyivät osaksi Palvelualojen ammattiliittoa (Pam) huhtikuun lopulla.

Lähettien työskentelyolot sekä ruokalähettibisneksen ympärille syntynyt harmaa markkina ovat puhuttaneet sen jälkeen, kun HS julkaisi aihetta käsittelevän artikkelin sunnuntaina.

Ruokaläheteille on nyt perustettu oma valtakunnallinen osasto, jonka tarkoitus on palvella kaikkia alustataloudessa työskenteleviä. Alustataloudessa työskentelevät eivät yleensä ole työsuhteessa vaan esimerkiksi kevytyrittäjiä.

Pakistanilainen Khan on työskennellyt Wolt -lähettinä vuodesta 2019 alkaen. Hän on jättänyt jäsenhakemuksen ammattiosastoon. Khan ei esiinny artikkelissa koko nimellään, koska se voisi vaikeuttaa hänen asemaansa työmarkkinoilla.

Hän korostaa olevansa pääasiassa erittäin tyytyväinen Woltiin. Khanilla on terveysvaivoja, jonka vuoksi joustava työskentely yrittäjänä sopii hänelle hyvin.

”Työsuhteessa ei olisi mahdollista valita, mitä keikkoja ajan ja milloin työskentelen”, Khan sanoo.

Jos hän työskentelee kahdeksan tuntia päivässä ja keikkoja on tasaisesti, käteen jää verojen ja kulujen jälkeen noin 120–150 euroa.

Khan haluaa liittyä ammattiliittoon ennen kaikkea yhteisön vuoksi. Hän kokee, että Suomessa se kuuluu asiaan.

Hän toivoo liitolta taloudellista turvaa sairastumisen varalta. Khanin mukaan olisi parasta, jos Pam pystyisi osaltaan palauttamaan vanhan palkkiojärjestelmän.

Wolt uudisti läheteille maksettavaa palkkiojärjestelmää maaliskuussa, ja monet lähetit ovat kokeneet sen laskeneen heidän ansioitaan. Lähetit ovat esimerkiksi osoittaneet mieltään aiheesta.

Muuten Khan ei odota, että Pam taistelisi hänen puolestaan.

”Ei ole mitään taisteltavaa”, Khan toteaa.

Pamin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen on iloinen siitä, että lähetit päättivät järjestäytyä. Liitto oli käynyt ruokalähettiyritysten kanssa keskusteluja jo vuosien ajan, mutta ilman lähettien yhteistä rintamaa ei liitto ole voinut muuta kuin puhua asiasta yleisellä tasolla.

”Meillä on ollut muutamia kymmeniä yksittäisiä jäseniä, mutta laajempi edustavuus on puuttunut. Me emme voi toimia kenenkään puolesta, jos he eivät itse sitä halua”, Rönni-Sällinen summaa.

Lähettien järjestäytyminen avaa mahdollisuuden tukea lähettejä laajemmin.

Rönni-Sällisen mukaan tällä hetkellä läheteille on tarjolla muun muassa koulutusta ja juridista apua. Pam voi auttaa lähettejä tulkitsemaan sopimuksia ja tarvittaessa puolustamaan oikeuksiaan.

Tulevaisuudessa, mikäli lähetit niin toivovat ja neuvotteluihin edetään, voi Pam voi auttaa myös työehdoista sopimisessa.

”Jos he niin haluavat, niin olemme valmiita tukemaan neuvotteluissa ja olemaan tarvittaessa niissä myös mukana edustamassa lähettejä”, Rönni-Sällinen sanoo.

Ruokalähettiyritykset ovat toimineet Suomessa jo vuosien ajan, mutta Rönni-Sällisen mukaan aika ei ilmeisesti ole aiemmin ollut kypsä lähettien järjestäytymiselle. Nyt hän toivoo, että joukkovoiman avulla voidaan puuttua alustatalouden ongelmakohtiin.

"Lähtökohtaisesti ongelmat johtuvat siitä, että työtä teetetään muussa kuin työntekijäasemassa. Tällöin esimerkiksi työturvallisuuteen, irtisanomissuojaan ja sairausajan korvauksiin liittyvä suoja puuttuu", Rönni-Sällinen sanoo.

Pamiin kuuluu myös muita yrittäjästatuksella työskenteleviä, kuten parturikampaajia.

Rönni-Sällisen mukaan liiton hallitukselle oli helppo ja yksimielinen päätös hyväksyä lähettien osasto osaksi Pamia.