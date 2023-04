Parvekelasi on yleisessä käytössä – Tämä kaikki asiasta tiedetään

Tukes saanee toukokuussa valmiiksi parvekerakenteen turvallisuusselvityksen.

Vantaan parveketurman selvitystyö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesissa edistyy.

Tikkurilassa 2. maaliskuuta tapahtunutta turmaa tutkii Tukesin lisäksi myös poliisi.

Naapurinsa asunnossa vierailleen naisen epäillään kaatuneen parvekkeen kaidetta vasten, jolloin kaide petti. Nainen putosi kerrostalon seitsemännestä kerroksesta ja kuoli. Tukesin tehtävänä on selvittää, oliko parvekkeen lasikaide asianmukainen ja oliko se asennettu oikein.

Tukes kertoi maaliskuussa, että parvekekaiteesta oli löydetty mahdollisia turvallisuuspuutteita, joita haluttiin selvittää myös käytännön testeillä.

Alustavissa vertailulaskelmissa oli ilmennyt aihetta epäillä, ettei lasirakenne täyttäisi asetuksessa määriteltyjä pistekuorman reuna-ehtoja.

Tukesin ryhmäpäällikkö Lauri Walden arvioi, että Tukes saa todennäköisesti toukokuussa tehtyä markkinavalvontaa koskevan päätöksen.

Markkinavalvonnassa Tukes selvittää alan toimijoita kuulemalla, täyttävätkö muut Suomessa käytetyt parvekekaidejärjestelmät alan vaatimukset.

”On selvää, että vastaava lasikaidejärjestelmä on yleisessä käytössä. Mutta parvekkeen toteutuksessa on paljon erilaisia vaihtoehtoja, ja ne suunnitellaan kohdekohtaisesti. Voidaan käyttää kaiteen ulkopuolisia putoamisesteitä, erilaisia kiinnitysratkaisuja, variaatioita on todella paljon”, Walden sanoo.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta määrää, että lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen on kiinnikkeineen kestettävä siihen tavanomaisesti kohdistuva kuormitus, jollei rakennetta ole suojattu kiinteällä törmäysesteellä.

Ympäristöministeriön asetukset ja alan standardit antavat suunnittelijoille tarkemmat ohjeet kuormituksesta.

Lasista tehdyt parvekekaiteet ovat hyvin yleisiä suomalaisissa rakennuskohteissa. Jos selvitysten perusteella on tarvetta tarkentaa säädöksiä ja ohjeistusta, uudistus otettaisiin käyttöön ensisijaisesti niissä kohteissa, jotka nyt ovat suunnittelu- tai rakennusvaiheessa.

Tukesin lisäksi myös poliisi on aloittanut esitutkinnan parveketurmasta. Tapausta tutkitaan kuolemantuottamuksena. Rikosnimike saattaa esitutkinnan edetessä vielä muuttua.

Rikoskomisario Josefiina Hiltunen ei kommentoi, oliko asunnossa ollut onnettomuuden hetkellä useampia henkilöitä.

Asiaa tutkitaan nyt kuolemantuottamuksena. Rikosnimike saattaa esitutkinnan edetessä vielä muuttua.

HS:n tietojen mukaan onnettomuuden uhri, vuonna 2000 syntynyt nainen asui ylemmässä, talon kahdeksannessa kerroksessa. Hän oli vierailulla alemmassa kerroksessa asuvan naisen luona. Naiset olivat samaa ikäluokkaa.