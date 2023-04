Poika katosi neljän maissa iltapäivällä. Poliisi pyytää havaintoja hätänumeroon 112.

Helsingin Roihuvuoressa on kadonnut 9-vuotias poika, tiedottaa Helsingin poliisi viestipalvelu Twitterissä. Poika katosi iltapäivällä neljän aikoihin.

Pojalla on ruskeat hiukset sekä päällään tummansiniset farkut, vihreä-musta huppari, musta takki, musta pipo ja musta-harmaat lenkkarit. Pojalla on myös musta Puma-merkkinen reppu. Poika on 130 senttiä pitkä.

Poliisin mukaan poika voi liikkua myös Roihuvuorta laajemmalla alueella. Poliisi pyytää havaintoja hätänumeroon 112.