Mies vangittiin maanantaina todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä autosta löytyneen loukkaantuneen naisen tapauksessa.

Helsingin Pikku Huopalahdessa autosta löytynyttä naista oli ammuttu, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm Helsingin poliisista.

Nainen löydettiin vakavasti loukkaantuneena viime torstaina. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä. Lindholm ei kommentoi naisen terveydentilaa tarkemmin.

Tapon yrityksestä epäilyllä miehellä on historiaa lähisuhdeväkivallassa. Poliisi ei kuitenkaan ole ottanut kantaa siihen, mikä uhrin ja epäillyn suhde on ollut.

MaaNANtaina todennäköisin syin vangittu mies on aiemmin määrätty käräjäoikeudessa lähestymiskieltoon vuonna 2021. Lähestymiskieltoa hakenut on ollut miehen puoliso ja hän on kertonut poliisille useista väkivaltatapauksista.

Hakemuksessa hän kertoo vuosina 2020 ja 2021 sattuneista tapauksista, joissa mies on lyönyt häntä kasvoihin ja uhannut esimerkiksi puukottaa naista 40 kertaa, mikäli tämä eroaa hänestä.

Viimeisellä vuonna 2021 mainituista kerroista nainen soitti poliisit, kun mies kiskoi häntä hiuksista ja pariskunnan lapsi keskeytti teon.

Käräjäoikeudessa on vireillä epäiltyä pahoinpitelyä koskeva asia.

Oikeudesta löytyy myös sekä avioerohakemuksia että pyyntöjä perua hakemukset. Lähestymiskielto on kumottu vuonna 2022 sitä hakeneen pyynnöstä, koska asiat on hänen mukaansa sovittu, eikä väkivaltaa ole enää esiintynyt.

37-vuotiaan naisen löysivät Paimionkujalta pysäköidystä autosta tämän omaiset. Hän oli autossa todennäköisesti pitkän aikaa, koska oli liian huonossa kunnossa kyetäkseen hälyttämään apua.