Nastarenkaat vähenivät läpiajokiellon myötä Helsingin keskustassa.

Nastarenkaiden käyttö väheni läpiajokiellon myötä Helsingin keskustassa.

Lönnrotinkadulla kiellettiin läpiajo nastarenkailla ensimmäisenä Suomessa viime vuoden syyskuussa. Kiellon myötä nastarenkaiden määrä Lönnrotinkadulla väheni, Helsingin kaupunki tiedottaa. Lisäksi nastarenkaiden määrä väheni kaupungin tietojen mukaan myös Helsingissä kaikkiaan.

Läpiajokielto vähensi nastarenkaiden osuutta Lönnrotinkadulla talven aikana aiemmasta noin 70 prosentista 50 prosenttiin. Nastarenkaiden osuutta seurataan asfaltin alle asennetuilla antureilla. Tuloksessa on vielä parantamisen varaa, mutta suunta on oikea, kaupunki tiedottaa.

Koko Helsingin tasolla kitkarenkaiden osuus nousi 35 prosenttiin aikaisempien vuosien noin 30 prosentista.

Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä selvästi kitkarenkaiden osuutta talvirenkaissa.

Kaikkein vilkkaimmilla kaduilla katupölyä on keväällä niin paljon, että se on terveydelle haitallista. Selvitysten perusteella keskimäärin jopa puolet katupölystä on peräisin tien päällysteestä, jota pääosin nastarenkaat irrottavat.

Nastarenkaat aiheuttavat myös ison osan kaupungin katujen ja tiemerkintöjen kulumisesta.

Nykyisin nastarenkaiden käyttöosuus Helsingissä on noin 65 prosenttia. Helsingin tavoite on vähentää nastarenkaiden osuus 30 prosenttiin.

Lue lisää: Autoilijat rikkovat uutta liikennesääntöä niin urakalla, että jopa Helsingin poliisi luovutti

Lue lisää: Nastarenkaat aiheuttavat suuren osan katupölystä

Lue lisää: Nastarenkailla läpiajon kieltävät liikenne­merkit ilmestyivät Helsingin katukuvaan