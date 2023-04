Teologian ja uskonnon tutkimuksen opiskelijat Venla Moilanen (vas.), Helmi Sarpola, Emmi Elo ja Sanni Mäki-Rajala nauttivat juhlajuomaa Helsingin tuomiokirkon portailla. He kertovat, teologit saavat painaa valkolakin päähänsä ensimmäisten joukossa, sillä he lakittavat Mikael Agricolan patsaan iltapäivällä kolmelta. He nauttivat vappuna eri alan opiskelijoiden kohtaamisesta ja tietysti simasta ja munkeista.