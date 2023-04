Nastarenkaat aiheuttavat ison osan kaupungin katujen ja tiemerkintöjen kulumisesta.

Poliisi aloittaa perjantaina Helsingissä nastarenkaiden kohdennetun valvonnan.

Yksittäiset partiot ovat jo kevään mittaan suorittaneet nastarenkailla kulkevien autojen pysäytyksiä, kertoo Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.

Pasterstein kertoo, että joillekin autoilijoille on annettu tarpeen mukaan huomautuksia.

”Mutta perjantaina aloitetaan kohdennettu valvonta, niin sanottu ratsia. Nyt nastarenkaisiin puututaan liikennevirhemaksuin.”

Pastersteinin mukaan valvonnassa käytetään tapauskohtaista harkintaa.

”Osalla voi olla nastarenkaille käyttöä, jos on lähdössä pohjoiseen. Mutta jos liikkuu Helsingissä, eikä nastarenkaiden käytölle ole perusteita, kirjataan sadan euron liikennevirhemaksu.”

Helsingin poliisi valvoo nastarenkaiden käyttöä syksyyn asti.

Nykyinen tieliikennelaki antaa autoilijalle entistä enemmän harkinnanvaraa talvirenkaiden käyttöön.

Talvirenkaita ei ole enää pakko vaihtaa tiettynä ajankohtana. Nyt niitä on käytettävä marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä selvästi kitkarenkaiden osuutta talvirenkaissa. Nastarenkaat aiheuttavat ison osan kaupungin katujen ja tiemerkintöjen kulumisesta.

Viime vuoden syyskuussa Lönnrotinkadulla kiellettiin läpiajo nastarenkailla ensimmäisenä Suomessa. Nastarengaskielto on osa Helsingin kaupungin kolmevuotista kokeilua. Tarkoituksena on selvittää muun muassa, miten kielto vaikuttaa kitkarenkaiden yleistymiseen ja ilmanlaatuun.

Kaupungin mukaan nastarenkaiden määrä Lönnrotinkadulla väheni kiellon seurauksena. Lisäksi nastarenkaiden määrä väheni kaupungin tietojen mukaan myös Helsingissä kaikkiaan.

Kaikkein vilkkaimmilla kaduilla katupölyä on keväällä niin paljon, että se on terveydelle haitallista. Selvitysten perusteella keskimäärin jopa puolet katupölystä on peräisin tien päällysteestä, jota pääosin nastarenkaat irrottavat.

Nykyisin nastarenkaiden käyttöosuus Helsingissä on noin 65 prosenttia. Helsingin tavoite on vähentää nastarenkaiden osuus 30 prosenttiin.