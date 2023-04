Kauppakamarin johtajan mukaan tavoitetta 100 000 uudesta työpaikasta ei saavuteta, jos maahanmuuttoa rajoitetaan.

Esimerkiksi Helsingin seudun rakennustyömailla neljännes työvoimasta on vieraskielistä, muistuttaa Kauppakamari.

Helsingin seudun kauppakamarin mukaan mahdolliset työperäisen maahanmuuton rajoitukset tulevassa hallitusohjelmassa olisivat turmiollisia Helsingin seudun yrityksille.

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen katsoo, että sekä ammattitaitoisen työvoiman liikkuvuuden että määrän rajoittaminen vaikuttaisi suoraan yritysten liiketoimintaan.

Kauppakamari perustelee tätä sillä, että vieraskielisten ja ulkomaalaisten työvoiman määrä on monella alalla niin suuri, että heidän roolinsa on aivan ratkaiseva. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemisalalla vieraskielisiä työntekijöitä on kolmannes ja rakennusalalla neljännes Helsingin seudun yritysten työvoimasta.

Niinpä jos hallitusohjelmaan tulisi tähän liittyviä kiristyksiä, kauppakamarin mukana se tarkoittaisi, että yritysten olisi mahdotonta säilyttää nykyistä liiketoiminnan tasoa.

”Silloin hallitustunnustelijan 100 000 uuden työpaikan luominen jäisi varmuudella toteutumatta”, sanoo Lahtinen tiedotteessa. Työperäisen maahanmuuton lisäämisen ohella kauppakamari ehdottaa monia muitakin keinoja.