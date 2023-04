Jatke Uusimaa -yhtiö haluaa rakentaa Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksen tuntumaan asuntoja ja liiketiloja.

Helsingin Käpylään Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksen tuntumaan viritellään lisää asuntoja ja liiketiloja. Suunnitelmissa on asunnot yli kolmellesadalle uudelle asukkaalle, Helsingin kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Kyse on siitä, että Jatke Uusimaa -yhtiö hakee Koskelantie 5:ssä sijaitsevalle tontille sekä sen länsipuolella sijaitsevalle alueelle kehittämisvarausta. Tontilla on Kelan rakennus, jonka Jatke Uusimaa on ostanut itselleen. Tontin länsipuolinen alue rajautuu Mäkelänkatuun ja Vähänkyröntiehen – nyt alueella on huoltoasema ja pikaruokaravintola.

Jos Jatke Uusimaan suunnitelmat toteutuvat, alueelle tulee asunnot yli kolmellesadalle uudelle asukkaalle.

Toukokuun 8. päivä järjestetään Teams-verkkoasukastilaisuus kello 17–18.15. Siinä esitellään suunnittelun lähtökohtia. Tilaisuudessa on mahdollista tehdä kysymyksiä, ja myös etukäteen voi lähettää kysymyksiä. Lisää tilaisuudesta ja ohjeet siihen osallistumisesta löydät tästä.

Tilaisuudesta tulee myös tallenne kaupunkiympäristön Youtube-kanavalle kahdeksi viikoksi. Kanava näkyy tästä.

Kehittämisvaraus esitellään alkusyksystä kaupunkiympäristölautakunnalle. Lopullisen päätöksen kehittämisvarauksen myöntämisestä tekee kaupunginhallitus.