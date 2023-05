Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi jakaa Suomessa asuvien ukrainalaisten näkemyksiä. Zelenskyi saapui keskiviikkona yllätysvierailulle Helsinkiin Pohjoismaiden pääministerien huippukokoukseen.

Osa HS:n haastattelemista Suomessa asuvista ukrainalaisista ylistää Zelenskyiä, mutta kaikki eivät ole yhtä tyytyväisiä maailmalla kunniaa ja mainetta niittäneeseen presidenttiin.

Zelenskyi nousi tunnetusti presidentiksi politiikan ulkopuolelta. Hän oli menestynyt koomikko ja koko kansan tuntema julkisuuden henkilö. Zelenskyi tunnetaan muun muassa satiirisesta Kansan palvelija tv-sarjasta. Siinä hän esitti tavallista opettajaa, joka valitaan sattumalta presidentiksi.

Volodymyr Zelenskyi näytteli aiemmin Kansan palvelija tv-sarjassa. Kuva on sarjan ensimmäiseltä tuotantokaudelta, joka julkaistiin vuonna 2015.

Fiktio muuttui tosielämäksi, kun Zelenskyi ilmoitti joulukuun lopussa 2018 Ukrainan valtakunnallisella tv-kanavalla lähtevänsä Kansan palvelija -puolueen ehdokkaaksi kevään presidentinvaaleihin.

Muutaman kuukauden kuluttua hän sai ylivoimaisen vaalivoiton.

Vuosi sitten Suomeen Itä-Ukrainassa sijaitsevasta Kramatorskista paennut taiteilija Natalia Oskoma-Dibrova, 41, pitää Zelenskyistä nykyään enemmän kuin silloin, kun tämä vasta pyrki presidentiksi.

Aiemmin Oskoma-Dibrova ei arvostanut Zelenskyiä. Koomikko-Zelenskyin vitsit eivät olleet hänen mielestään hauskoja.

”Hän esimerkiksi pilaili ukrainaa puhuvien ukrainalaisten kustannuksella.”

Kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa viime vuoden helmikuussa, Oskoma-Dibrovasta tuntui, että hänen ulkomailla asuneet ystävänsä pitivät Zelenskyistä enemmän kuin hän tai hänen ukrainalaiset ystävänsä.

Hyökkäyssodan myötä Zelenskyistä onkin tullut kansainvälinen tähtipoliitikko. Presidenttiä on ylistetty muun muassa siitä, että hän jäi Venäjän hyökkäyksen alettua muun valtiojohdon kanssa Kiovaan johtamaan puolustustaistelua.

Oliivinvihreissä armeijavaatteissa esiintyvä Zelenskyi on sodan aikana myös tehnyt vierailuja rintamalle sekä hyödyntänyt taitavasti sosiaalista mediaa.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili kiivaiden taistelujen näyttämönä olevassa Bahmutissa maaliskuun lopussa.

Tällä hetkellä Oskoma-Dibrova ei pidä Zelenskyitä hyvänä mutta ei erityisen huononakaan presidenttinä. Haastattelun päätteeksi hän haluaa kuitenkin nostaa esiin positiivisen huomion Zelenskyistä.

”Ystäväni Itä-Ukrainasta kertoivat Severodonetskin kaupungin olleen lähes täydellisen romahduksen partaalla hyökkäyksen alettua. Presidentti kuitenkin kykeni palauttamaan järjestyksen.”

Vaikka Zelenskyi oli presidentiksi noustessaan äänestäjien ylivoimainen suosikki, alkuhuuman jälkeen hänen suosionsa väheni. Osa ukrainalaisista pettyi siihen, etteivät presidentin lupaamat uudistukset tai rauha Venäjän kanssa edenneet.

Psykologi Victoria Orlova, 49, on ollut Suomessa vasta viikon. Hän asui Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, mutta alun perin hän on kotoisin Krimiltä.

Orlova sanoo, että Zelenskyin poliitikolle poikkeuksellisessa taustassa ei ole ”mitään väärää”.

”Hän on varsin älykäs ja edustaa maata hyvin.”

Volodymyr Zelenskyi vannoi presidentinvalansa Ukrainan parlamentissa valintansa jälkeen toukokuussa 2020.

Myös Orlova kertoo kunnioittavansa Zelenskyiä enemmän kuin aiemmin, koska tämä piti sodan vaikeimpina päivinä pintansa. Samalla Orlova kuitenkin ajattelee, että Zelenskyi on selviytynyt sodasta vaihtelevasti.

Orlovan mielestä presidentti on hoitanut humanitaarista kriisiä hyvin, mutta ei ole tehnyt tarpeeksi sen eteen, että sota loppuisi mahdollisimman pian.

Kuoronjohtajana Ukrainassa työskennellyt Dasha Stelchuk, 21, kertoo kasvaneensa Zelenskyin komedian parissa.

Stelchuk kehuu presidenttiä vuolaasti. Hän sanoo, ettei kukaan muu olisi voinut johtaa maata yhtä hyvin hyökkäyssodan aikana.

”Mielestäni hän on tehnyt kaiken voitavan. Hän on tehnyt paljon sen eteen, että ukrainalaisilla olisi parempi olla.”

Stelchuk saapui Suomeen elokuussa 2022. Hän yritti pysytellä kotimaassaan niin pitkään kuin mahdollista.

” ”Hän ei unohda yhtäkään kaupunkia tai kylää.”

Viime viikolla Venäjän ohjus osui asuintaloon Stelchukin kotikaupungissa, Keski-Ukrainassa sijaitsevassa Umanissa. Pian tämän jälkeen Zelenskyi kertoi iskusta viestipalvelu Twitterissä julkaisemallaan videolla.

Stelchuk ylistää presidenttiä siitä, että tämä tuo Venäjän julmuuksia esiin sosiaalisessa mediassa.

”Hän ei unohda yhtäkään kaupunkia tai kylää.”

Stelchuk toivoo, että sota loppuisi pian – niin kansalaisten kuin presidentinkin kannalta.

”Toivoisin, että Ukraina olisi taas vapaa ja että presidentti pääsisi lepäämään”, Stelchuk sanoo.

”Hän on hyvin väsynyt.”

Volodymyr Zelenskyi poseerasi sotilasryhmän kanssa vieraillessaan Donetskin alueen Avdiivkassa 18. huhtikuuta.

Opettaja Daryna Iemets, 34, kertoo äänestäneensä Zelenskyiä presidentiksi. Iemets on ollut tyytyväinen presidenttiin koko tämän kauden ajan.

”Olen hyvin iloinen siitä, että Zelenskyi on presidenttimme etenkin näin vaikeana aikana. Hän tukee meitä kaikkia.”

”Hän pysyy ikuisesti sankarinamme, joka tuo rauhan maahamme ja pystyy yhdistämään koko Ukrainan alueen.”

Iemets saapui Suomeen vanhempiensa kanssa lokakuussa 2022. Hän on kotoisin Zaporižžjan alueelta, Polohyn kaupungista. Iemets kertoo, että venäläiset sotilaat miehittivät kaupungin maaliskuun alussa 2022.

”Sotilaat valtasivat asuntomme. He asuvat edelleen siellä. He veivät lähes kaiken – henkilökohtaiset tavarat, vaatteet, astiat ja huonekalut – ja lähettivät ne Venäjälle. Nyt he purkavat ikkunoita ja ovia asunnoistamme.”

Iemetsin mukaan hänen sukulaisensa ja ystävänsä ovat edelleen Venäjän sotilaiden miehittämässä kaupungissa. Iemets kertoo, että hänen perheensä on tavannut Suomessa ystävällisiä ihmisiä, jotka ovat auttaneet perhettä sopeutumaan uuteen arkeen.

”Mutta toivon, että presidenttimme ja hallituksemme tekee kaikkensa alueidemme turvaamiseksi.”

”Toivon presidentillemme viisautta, lujuutta ja sinnikkyyttä päätöksenteossa sekä siinä, ettei hän koskaan poikkea aikeistaan ja tavoitteistaan.”