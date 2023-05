Herppipolulle järjestetään tutustumiskierros ensi sunnuntaina.

Sisilisko on yksi Suomen kahdesta liskoeläimestä.

Helsingin kaupunki avasi Uutelan Särkkäniemeen herppipolun. Herppi on yhteinen kutsumanimi liskoille, käärmeille ja sammakkoeläimille.

Polun avaamisen kunniaksi kyseiselle niin sanotulle Herppipolulle järjestetään ohjattu retki ensi sunnuntaina. Oppaana on herppiasiantuntija, tietokirjailija ja valokuvaaja Pekka Koli.

Suomessa on kaksi liskolajia: sisilisko ja vaskitsa. Sammakkolajeja on kolme: sammakko, viitasammakko ja rupikonna. Käärmeitä puolestaan on kolme lajia: kyy, kangaskäärme ja rantakäärme.

Kangaskäärmeitä tosin ei Uutelan herppipolulla näy, sillä niitä on Suomessa vain Ahvenanmaalla. Muita Suomen herppejä tavataan yleisemmin Etelä- kuin Pohjois-Suomessa.

Tutustumisretki Herppipolulle alkaa sunnuntaina 7. toukokuuta kello 10 ja kestää kaksi tuntia. Koli on tehnyt polun opastetaulut, joissa eläimiä esitellään sanoin ja kuvin.