Alueen toimitiloista neljännes on ollut tyhjänä yli kymmenen vuotta.

Valimon rautatieasemasta on tulossa merkittävä vaihtopaikka Raide-Jokerin valmistuttua.

Vihreiden Otso Kivekäs haluaa auttaa Helsingin Pitäjämäessä sijaitsevaa Valimo tälle vuosituhannelle.

”Se voisi olla sekoittunutta kaupunkia, jossa on asuntoja ja työpaikkoja”, Kivekäs sanoo.

Kivekkään aloite alueen kehittämisestä hyväksyttiin tiistaina kaupunginhallituksessa. Hänen lisäkseen aloitteen oli allekirjoittanut 27 muuta kaupunginhallituksen jäsentä.

”Valimo, eli Pitäjänmäen teollisuusalueen itäosa, on kehittynyt heikosti jo pitkään, eikä koronaepidemia parantanut tilannetta”, aloitteessa todetaan.

Alueen toimitiloista noin neljännes on ollut tyhjillään yli kymmenen vuotta.

Kivekäs mainitsee, että kaupunkibulevardin suunnitelmissa kaikki asuntorakentaminen on keskitetty Vihdintien itäpuolelle. Siellä on myös Riistavuoren metsä, joka Kivekkään mukaan on tärkeä monille haagalaisille. Valimon alueelle aiemmissa suunnitelmissa ei ole ollut luvassa mitään muutoksia.

”Ymmärrettävästi herää kysymys, miksi vain itäpuolelle suunnitellaan asuntoja, mutta tyhjien toimisto- ja teollisuustalojen tilalle ei. Kun tiivistämistä ja lähiluontoa valtuusto­strategian mukaisesti sovitetaan yhteen, rakentaminen myös jo rakennetuille alueille pitäisi olla keinovalikoimassa mukana”, aloitteessa todetaan.

Aloite menee vielä kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Jos valtuusto hyväksyy sen, prosessi on valmis alkamaan. Alueen kehittäminen vaatii yleiskaavan muutoksen.

Kivekäs on vakuuttunut, että seutu kehittyy hänen toivomallaan tavalla.

”Työpaikka-alueiden erottelu on 1900-lukulaista. Nykyään kaupungeissa on enemmän ja enemmän samalla alueella asuntoja, työpaikkoja ja palveluita.”

Kivekäs huomauttaa, että Valimon rautatieasemasta on tulossa Raide-Jokerin myötä merkittävä risteyspaikka, mikä luo uusia mahdollisuuksia seudun kehittämiselle.