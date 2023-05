Väkivaltainen järjestyksen­valvojien rikosvyyhti paisui: Epäiltyjä on nyt jo 12

Laaja Avarn Securityn järjestyksenvalvojiin liittyvä rikoskokonaisuus on siirtymässä syyttäjälle syyteharkintaan.

Joulukuussa 2022 paljastunut laaja järjestyksenvalvojien työaikanaan tekemiin epäiltyihin rikoksiin liittyvä kokonaisuus on siirtymässä syyttäjälle toukokuun aikana. Asiasta tiedotti Itä-Uudenmaan poliisi.

Rikoskokonaisuuteen sisältyy yli 30 tapausta, joiden määrä täsmentyy myöhemmin.

Kokonaisuudessa on tutkittu muun muassa väkivallantekoja, jotka ovat kohdistuneet eri vähemmistöihin sekä päihtyneisiin.

”Teoille tunnusomaisimpia piirteitä ovat olleet maassa makaavan henkilön perusteeton kaasuttaminen ja teleskooppipatukalla lyöminen”, kertoo tutkinnanjohtaja Krista Vallila.

Lue lisää: Pahoinpitely­vyyhden keskiössä olevan yrityksen entiset järjestyksen­valvojat kertovat väki­vallasta

Epäiltyjä on yhteensä 12. Heistä yhdeksän on niin sanottuja päätekijöitä, joista osa on ollut vangittuna tutkinnan alkuvaiheessa.

Väkivaltarikosten lisäksi rikosnimikkeinä on virkavelvollisuuden rikkomisia sekä virka-aseman väärinkäyttöä. Epäillyt itse ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Osa tapauksista on tallentunut kameratallenteille. Toisinaan uhrit on kuljetettu paikkoihin, joissa ei ole videovalvontaa.

Tapaus on herättänyt runsaasti keskustelua järjestyksenvalvojien toimivallasta sekä yksityisen turvallisuusalan valvonnasta.