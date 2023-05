Torstaiaamuna kannattaa varautua liukkauteen, varoittaa meteorologi.

Sää lämpenee ennusteiden mukaan hieman pääkaupunkiseudulla viikonloppuna. Vielä keskiviikkona ja torstaina pohjoisesta virtaa kylmää ilmaa etelään.

Keskiviikkona päivän korkein lämpötila pysyttelee noin kahdessatoista plusasteessa ja iltapäivästä voi tulla jokunen sadekuuro Helsingin rantaviivalle asti.

Ensi yöstä on tulossa kylmä. Lämpötila saattaa laskea Helsingissä pakkasen puolelle kahteen tai kolmeen miinusasteeseen.

”Sadekuurojen ja yöpakkasten takia torstaiaamuna kannattaa varautua liukkauteen”, varoittaa meteorologi Iiris Viljamaa Ilmatieteen laitokselta.

Torstaina päivän ylin lämpötila jäänee noin seitsemään plusasteeseen ja pilvisyys voi olla keskiviikkoa runsaampaa.

Sateet saattavat tulla räntänä.

Perjantain vastaisena yönä sää näyttää poutaantuvan. Pakkasta on näillä näkymin pari astetta. Päivällä on pääasiassa poutaa, mutta sää jatkuu koleana. Päivän ylin lämpötila on viiden plusasteen paikkeilla.

Viikonloppuna Suomen ylle on vahvistumassa korkeapaine. Sää on poutaista ja lämpenee vähitellen. Tuulet heikkenevät.

Lauantaina päivän ylin lämpötila asettuu kymmenen plusasteen tuntumaan ja sunnuntaina mahdollisesti kahteentoista plusasteeseen.

Viljamaan mukaan sää on nyt hieman tavanomaista kylmempää etenkin perjantaina.

Ensi viikon sääennusteisiin liittyy vielä epävarmuuksia, mutta toivoakin on.

”Todennäköisesti ensi viikosta on tulossa tätä viikkoa lämpimämpi”, Viljamaa sanoo.