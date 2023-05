Kumpulan maauimala avataan viikkoa myöhemmin.

Helsingin Uimastadion avataan äitienpäivän aamuna. Stadionin kausi aloitetaan sunnuntaina kello yhdeksän.

Äitienpäivän kunniaksi sadalle ensimmäiselle on järjestetty kahvitarjoilu.

Altaiden täyttö aloitetaan vasta ensi viikolla, joten sunnuntaina vesi voi olla vielä kylmää. Täyttöä on viivyttänyt venähtäneet korjaustyöt.

Uimastadionin laatoitukset ja katsomon puuosat on uusittu. Avausviikolla on tarkoitus vielä asentaa ponnahduslautoja ja uusia osa invahisseistä. Myös stadionin edustaa on remontoitu, ja sinne on tullut uudet pyöräparkit.

Uimastadion on tänä vuonna avoinna 10. syyskuuta saakka.

Kumpulan maauimala avataan vasta 21. toukokuuta, ja se sulkee ovensa 20. elokuuta.

