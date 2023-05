Katkoja on tulossa myös myöhemmin vuoden aikana.

Kevyen liikenteen väylä Baanan alikulku suljetaan maanantaina 15. toukokuuta. Syynä on alikulun ylittävän Mannerheimintien sillan korjaaminen. Sulku kestää kesäkuun loppuun, Helsingin kaupunki tiedottaa.

Siltaremontti on osa Mannerheimintien peruskorjausta.

Pohjoisen rautatien kohdalla sijaitsevan sillan remontti aloitetaan Kansalaistorin puolelta. Alikulku joudutaan sulkemaan useampaan otteeseen tämän vuoden aikana.

Toisen kerran alikulku suljetaan alustavasti elokuussa, ja kolmas katko on tulossa myöhemmin syksyn tai loppuvuoden aikana.

Kun sillan toinen puoli uusitaan, tulossa on myös todennäköisesti neljäs ja viides katko.

Sillan päällinen liikenne Mannerheimintiellä on toiminnassa koko remontin ajan.

Helsingin kaupunki on suunnitellut kiertoreittejä korjaustöiden ajaksi. Reiteistä lyhyin kulkee lännestä tultaessa Pikkuparlamentin vierestä ramppia ylös ja Kiasman edustan suojatien yli Kansalaistorille.

Vaihtoehtoinen reitti on kulkea rampin jälkeen Eduskuntatalon edestä ja ylittää Mannerheimintie Musiikkitalon kohdalta. Sen jälkeen Töölönlahdenkatua pitkin voi kulkea Kansalaistorille tai Töölönlahdelle.

Kiertoreiteistä tulee olemaan opasteet paikan päällä.

Baanan ylittävä silta on rakennettu vuonna 1894 ja on siten Helsingin toiseksi vanhin. Helsingin vanhin silta on vuonna 1893 rakennettu Hietalahden altaan kääntösilta.

Mannerheimintien sillan kantavuus ei enää vastaa nykyvaatimuksia, eikä betonirakenteen kunto mahdollista sen korjaamista.

Siksi silta puretaan ja rakennetaan uudelleen hyödyntämällä vanhoja kivirakenteita. Tilalle on tarkoitus rakentaa ulkoisesti samankaltainen silta.

