Keskusrikospoliisiin siirtyneen henkirikoksen tutkinnassa ei ole tullut ilmi uusia tietoja.

Monta kysymystä on yhä avoinna Vantaan Myyrmäessä marraskuussa tapahtuneesta henkirikoksesta.

Nuori nainen kuoli työtehtävissään postinjakajana kerrostalon pihassa 17. marraskuuta.

Surman tutkinta siirtyi maaliskuussa keskusrikospoliisiin (krp) tutkittavaksi sen jälkeen, kun tutkinta oli junnannut kuukausia Itä-Uudenmaan poliisissa.

Tutkintaa johtava rikosylikomisario Olli Töyräs krp:stä on vaitonainen tutkinnasta. Hänen mukaansa ilmi ei ole tullut uusia tietoja.

Töyrään mukaan krp:ssä käydään parhaillaan uudelleen läpi tapahtuma-paikan lähistöltä saatua valvontakameramateriaalia.

”Sitä kammataan rauhassa ja ajan kanssa. Mitään uutta kerrottavaa ei tällä haavaa ole.”

Kuka surmasi postinjakajan?

Surmaaja on yhä vapaalla jalalla. Teosta on aiemmin ollut epäiltynä ja vangittuna kaksi miestä, jotka on sittemmin vapautettu epäilyistä.

Heti tuoreeltaan poliisi otti kiinni 23-vuotiaan helsinkiläisen miehen, joka oli ollut tapahtumapaikan lähettyvillä. Mies oli kotonaan verisenä, ja hän kertoi poliisipartiolle tapaamastaan postinkantajasta.

Käräjäoikeus määräsi miehen vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä murhasta.

Pian selvisi, ettei mies ole voinut olla surmapaikalla tapahtuma-aikaan. Epäilyn kumosi lopulta videomateriaali, joka osoitti miehen olleen muualla surman tekoaikaan.

Vapauttamisen jälkeen toinen nuori mies tunnusti surmanneensa naisen Vantaalla. Mies vangittiin, mutta hän ei osannut kertoa tapahtumista mitään, mitä ei ollut kerrottu tiedotusvälineissä jo aiemmin. Myöhemmin mies myös alkoi perua tunnustustaan.

Miten surma tapahtui?

Poliisi tutkii surmaa murhana. Vakavimman rikosnimekkeen käyttöä on perusteltu teon raakuudella.

Tarkempia tietoja tekotavasta poliisi ei ole kertonut, mutta surmateko ei poliisin aiempien tietojen mukaan ollut todennäköisesti suunnitelmallinen.

Poliisin aiempien lausuntojen perusteella tiedetään, että surmateko oli nopea ja kesti vain muutamia minuutteja. Poliisin mukaan nainen kuoli pahoinpitelyssä saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa.

Silminnäkijähavaintojen mukaan taloyhtiön pihassa oli teon aikaan nähty tummiin vaatteisiin pukeutunut mies. Tämän tarkemmin epäiltyä tekijää ei ole tähän mennessä kuvailtu.

Mikä on surman motiivi?

Koska surman tekijä on vielä täysi kysymysmerkki, ei poliisi ole halunnut lähteä spekuloimaan teon motiivilla.

Tiedossa on, että nainen on liikkunut tapahtuman aikaan yksin taloyhtiön pihassa.

Viitteitä esimerkiksi ryöstöstä tai muusta rikoksesta ennen surmaa ei ole ilmennyt. Tutkinta on kuitenkin edelleen kesken.