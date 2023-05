Loppusuora päätöksissä häämöttää Vantaalla maanantaina.

Loppusuora häämöttää Vantaan raitiotien ratkaisuissa. Maanantaina Vantaan kaupunginhallitus käsittelee hankepäätöstä, jota on valmisteltu jo useita vuosia.

Matkan varrella raitiotien kustannusarvio on noussut yli 600 miljoonaan euroon, mutta toisaalta tuotto-odotuksetkin ovat nousseet liki 800 miljoonaan euroon.

Edelleenkin raitiotie Vantaan itäisistä kaupunginosista lentoasemalle maksaisi siis itsensä takaisin, mutta numerot laskelmassa ovat nousseet ylöspäin.

Kaupungin lisätulo tontinmyynnissä ja maankäyttömaksuissa on syntynyt siten, että kaupunginosien kaavarungoissa on katsottu kaikki mahdolliset lisärakentamisen kohteet ja niiden hinta arvioitu reaaliarvoina.

Poliitikoille esitellyt laskelmat saavat perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajan Niilo Kärjen suorastaan huokailemaan.

Perussuomalaiset on koko valmistelun ajan kritisoinut hankkeen kustannuksia veronmaksajille, sen tarpeellisuutta matkustajamääriin verrattuna ja kiinteistötuottojen odotuksia, joita ryhmä pitää Kärjen sanoin ”unelmahöttönä”.

Ajankohtainen taloustilanne vain terävöittää Kärjen kritiikkiä. Kun rakentaminen on hyytynyt Venäjän hyökkäyssodan, inflaation ja rakennuskustannusten nousun vuoksi, onko nyt oikea ajankohta päättää hankkeesta, joka nielee Vantaan verorahoja arviolta 414 miljoonaa euroa?

”Kun taloudessa on nyt matalapainetta, ei rakenteille saada edes sitä, mitä on kaavoitettu. Sitä paitsi kaupungilla on koko ajan lisärakennustarpeita kouluissa, päiväkodeissa, kaduissa ja silloissa. Sitten on vielä tämä Tikkurilan oppimiskampus, joka jossain vaiheessa todennäköisesti kaupungin varoja”, Kärki luettelee.

Vantaa kaavailee Tikkurilan juna-aseman itäpuolelle laajaa kampusta, jossa yhdistyisi monien eri toimijoiden opetustiloja, yritystoimintaa, Tikkurilan lukion laajennus ja ammattiopisto Varian tiloja.

Perussuomalaisten ryhmä arvioi, että nykyinen bussilinjasto riittää eikä perustelu ilmastopäästöjen vähentämisestä päde, koska reittiä liikennöidään nytkin sähköbusseilla.

Sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja Minna Räsänen on täsmälleen toista mieltä. Ryhmä tiedotti perjantaina, että se asettuu yksissä tuumin Vantaan ratikan rakentamisen kannalle.

”Miksi juuri nyt? Vastaus on, että nämä hankkeet ovat ajallisesti pitkiä. Valmista ei tule ensi vuonna eikä sitä seuraavanakaan. Tätä tehdään meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme.”

Demariryhmä käsitteli asiaa viime viikolla, ja Räsäsen mukaan paljon keskusteltiin Vantaan ja raitioliikenteen tulevaisuudesta. Ajatushan on, että joskus myöhemmin raitiolinjaa voitaisiin jatkaa länteen kohti Myyrmäkeä.

”Tämä nyt päätettävä reitti olisi ensimmäinen vaihe”, Räsänen tiivistää.

Ryhmä katsoo, että Vantaan ratikka kytkee kaupungin aivan uudella tavalla pääkaupunkiseudun raideverkkoon. Sen eteläinen päätepysäkki sijaitsee Helsingin Mellunmäen metroasemalla.

Tiedossa on, että Helsinki pyrkii vauhdittamaan Viikin-Malmin raitiotien toteutusta, jolloin Jakomäen kautta avautuisi uusi yhteys Vantaan raitiotiehen.

Ennakkoasetelmat Vantaan 67 henkilön kaupunginvaltuustossa ovat sellaiset, että ratikan kannattajilla on lievä enemmistö. Kannattajiin lukeutuvat demareiden lisäksi vasemmistoliitto, vihreät ja osa kokoomuksen valtuustoryhmästä.

Perussuomalaisten lisäksi ratikkaan suhtautuvat nihkeästi osa kokoomuksesta sekä keskiryhmien eli kristillisdemokraattien, keskustan ja Liike Nytin valtuutetut.

Kokoomus siis ratkaisee hankkeen kohtalon, ja kokoomuksen 18 hengen ryhmä varmuudella jakaantuu. Myönteiseen rakennuspäätökseen riittää, jos 4–5 kokoomusvaltuutettua asettuu hankkeen kannalle. Todennäköistä on, että heitä on enemmän.

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Sakari Rokkanen ennakoi äänestyksestä tiukkaa, koska puolue ei ole tee asiasta ryhmäpäätöstä. Kokoomuslaisilla on asiassa vapaat kädet.

”Laskelmien perusteella hanke on kannattava, mutta toki siihen liittyy myös riskejä. Ryhmämme kannattajat uskovat hyötyjen ylittävän riskit, kun taas vastustajat ajattelevat päinvastoin.”

Rokkanen itse lukeutuu niihin, joiden mielestä ratikkahanke on enemmän mahdollisuus kuin uhka.

Maanantainen kaupunginhallituksen kokous voi olla tiukempi kuin varsinainen valtuustoäänestys, koska pienemmässä kokoonpanossa yksittäisten edustajien oma kanta ja läsnäolo muuttavat voimasuhteita. Kaupunkitilalautakunnassa äänet jakaantuivat 10–3 rakentamisen kannalle.

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee raitiotien rakentamista maanantaina. Jos asia ei jää pöydälle, Vantaan valtuusto ratkaisee asian toukokuun 22. päivänä.