Purkamista odottavat talot on hajotettu perinpohjaisesti kevään aikana. Talojen purku on tarkoitus aloittaa toukokuussa.

Mellunmäen purkutalojen sulkeminen ja valvominen epäonnistui. Purettavalle alueelle pääsee kulkemaan aidoista, ovien telkeämisestä ja valvonnasta huolimatta.

Taloissa on sytytetty viikonloppuna taas tulipalo, kertoi Helsingin kaupungin pelastuslaitos sunnuntaina Twitter-tilillään.

Alueen purkamisesta ja rakentamisesta vastaava Mellunpuiston kehitys oy pitää tilannetta hankalana.

Kokoaikaista vartiointia purkutaloille ei ole mahdollista järjestää, sanoo Mellunpuiston Kehitys oy:n toimitusjohtaja Markus Saari

”Kaikki varmaan on mahdollista, mutta jatkuvasta vartioinnista ei ole päätöstä ainakaan olemassa. Toki tämä on kustannuskysymys myös”, Saari toteaa.

Hän ei ollut maanantaiaamuna hieman ennen kymmentä tietoinen siitä, että purkutaloissa on viikonloppuna tapahtunut taas ilkivaltaa. Hän ei myöskään osannut sanoa, kelle ilkivallasta ensisijaisesti ilmoitetaan.

Saaren mukaan vartiointijärjestelyt on päätetty tarpeen mukaan. Päivän aikana rakennuksilla järjestetään useita vartiointikierroksia, mutta jatkuvaa valvontaa ei ole.

Hän ei osaa sanoa, miten ilkivaltaa alueella voitaisiin estää aiempien järjestelyjen lisäksi.

”Vähän vaikeaa tuollaista aluetta on täydellisesti eristää. Kyllähän nuoriso on kekseliästä”, hän toteaa.

Kevään aikana purkamista odottava kerrostalokortteli on joutunut ilkivallan kohteeksi useaan otteeseen. Rakennuksissa on sytytetty tulipaloja, talojen seinät ovat peittyneet graffiteista ja irtaimistoa on varastettu ja rikottu. Tavaroita on myös heitelty ulos ikkunoista.

MELLUNMÄEN Pallaksentiellä ja Ounasvaarantiellä on purkamista odottaa seitsemän kerrostaloa. Tilalle rakennetaan kuusitoista uutta taloa. Uuden asuinkorttelin nimi on Mellunpuisto.

Viivästyneen hankkeen purku-urakoitsija on saatu viimein valittua.

”Sopimuksen allekirjoittaminen on ilmeisesti vielä jonkun yhtiön päätöksestä riippuvainen. Toukokuussa on joka tapauksessa tarkoitus aloittaa työt”, Saari sanoo.

