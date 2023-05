Tästä on kyse

Laajassa kokonaisuudessa on yhteensä 18 vastaajaa. Poliisin ja syyttäjän mukaan Vuosaaren alueella liikkunut ryhmä on katujengi.

Tiistaina aamulla Helsingin käräjäoikeuden turvasalissa alkaa uusimman niin sanotun katujengijutun oikeudenkäynti. Kyseessä on ryhmittymä, jonka tekoja ei ole aiemmin käsitelty näin laajasti oikeudessa tai julkisuudessa.

HS:n tietojen mukaan ryhmä on vaikuttanut Helsingin Vuosaaren alueella. Ryhmän käyttämä nimi liittyy alueeseen ja sen postinumeroon. Syyttäjän ja poliisin mukaan kyse on katujengistä, joka on muun muassa harjoittanut huumausainekauppaa.

Syytettynä on yhteensä 18 vastaajaa, jotka ovat iältään kahdenkymmenen molemmin puolin. Miehiä syytetään lukuisista rikoksista, kuten törkeistä huumausainerikoksista, törkeistä ryöstöistä ja törkeän kiristyksen yrittämisestä. Syytetyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2021–2022.

Kokonaisuuden vakavin nimike on tapon yritys, josta on syytettynä useita ihmisiä. Syyte koskee syksyllä 2021 tapahtunutta ammuskelua, jossa uhria ammuttiin jalkaan. Laajaan rikosasiaan liittyy myös harvinaisempi törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun rikosnimike, jota käsitellään useampana päivänä.

Käräjäoikeuden mukaan syytteitä käsitellään toisistaan erillisinä oikeudenkäynteinä touko- ja kesäkuun aikana. Kaikki syytetyt eivät siis ole salissa yhtä aikaa. Oikeudessa kokonaisuus käsitellään nimellä Case Kirahvi.

Poliisi on aiemmin kertonut, että ryhmää on johtanut 24-vuotias mies, joka on syytettynä muun muassa tapon yrityksestä.

Mies on saanut aiemmin tuomion Vuosaaren McDonald’sin pihalla tapahtuneesta ampumisesta. Syytteet tapon yrityksestä hylättiin käräjäoikeudessa ja mies tuomittiin seitsemän kuukauden ehdottomaan vankeuteen ampuma-aserikoksesta ja laittomista uhkauksista.

Poliisin mukaan kyseinen pääepäilty on pyrkinyt lisäksi kiristämään niin sanottua katusakkoa 26-vuotiaalta uhrilta. Lisäksi mies on tutkintavankeudessa ollessaan syytetysti suunnitellut ja kehottanut muita ihmisiä kohdistamaan kiristyksen uhriin ja tämän lähipiiriin väkivaltaa. Uhkauksiin oli poliisin mukaan liittynyt suunnitelma ampuma-aseen käyttämisestä.

STT:n haastatteleman syyttäjän Perttu Könösen mukaan syytteessä käsiteltävät törkeät huumausainerikokset ovat kokaiinin, ekstaasin, amfetamiinin ja kannabiksen katukauppaa. Huumeiden määrä ei Könösen mukaan ole ollut kovin suuri.