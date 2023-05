Maan merkittävimmän lentokentän sijaitseminen kaupunkien alueilla yhdistää Vantaata ja Borysbiliä.

Vantaa solmii ystävyyskaupunkisuhdetta ukrainalaisen Boryspilin kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi suhteen luomisen kokouksessaan maanantaina.

Kaupunginhallituksen nyt hyväksymässä esityksessä mainitaan heti alussa, että Venäjän hyökättyä Ukrainaan maassa on tarvittu apua. Vantaa kuuluu Eurocities-järjestöön, joka on pitänyt Ukrainan kaupunkeihin sodan aikana yhteyttä ja pyrkii auttamaan niitä jälleenrakentamisessa.

Boryspil sijaitsee 35 kilometriä Kiovasta pohjoiseen. Sitä ja Vantaata yhdistää se, että molempien alueella on valtakunnan merkittävin kansainvälinen lentoasema.

Boryspilissa on noin 90 000 asukasta, eli se on Vantaata pienempi kaupunki. Kaupunginjohtaja Volodymyr Borysenkon mukaan kaupungin tilanne on jokseenkin vakaa verrattuna Venäjän hyökkäyssodan alkuaikoihin.

Tampereella ja Oululla on jo vanhastaan Ukrainassa ystävyyskaupungit. Tampere ja Ukrainan pääkaupunki Kiova ryhtyivät ystävyyskaupungeiksi vuonna 1954. Oulu ja Odessa puolestaan löivät hynttyyt yhteen vuonna 1957.

Turku ja Harkova tekivät ystävyyskaupunkisopimuksen viime vuonna Venäjän hyökkäyssodan aikana. Helsingillä on yhteistyötä Kiovan ja Espoolla Kryvyi Rihin kanssa.

Boryspil on Vantaan yhdeksäs ystävyyskaupunki. Edellisen ystävyyskaupunkisopimuksen se teki vuonna 2001.