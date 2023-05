Poliisi pääsi tutkimaan maaliskuun lopussa tapahtunutta henkirikosta useiden viikon viiveellä.

Myllypurossa maaliskuussa tapahtuneen tapon motiivit ovat edelleen hämärän peitossa, kertoo poliisi.

19-vuotias kuoli väkivallan seurauksena kotoaan maaliskuun lopussa. Uhrin omaiset löysivät hänet joitain päiviä kuoleman jälkeen. Tapaus on poikkeuksellinen uhrin iän ja epäiltyjen nuoren iän vuoksi. Poliisi epäilee taposta kahta 16-vuotiasta Myllypurossa asuvaa teiniä.

Poliisi on kuullut epäiltyjä useaan otteeseen. He ovat antaneet asiassa ”vaihtelevia selityksiä”, kertoo tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm. Perimmäinen totuus tapahtumista ja miksi henkirikokseen on päädytty on kuitenkin vielä mysteeri.

”En oikein osaa sanoa, mikä on taustalla”, Lindholm kommentoi.

Epäillyt ovat Lindholmin mukaan anastaneet uhrilta teon yhteydessä jotakin omaisuutta. Ei ole kuitenkaan selvää, onko varastaminen tapahtunut vasta henkirikoksen jälkeen, vai missä vaiheessa.

Poliisi tutki nuoren naisen kuolemaa aluksi kuolinsyyntutkintana. Rikosta alettiin epäilemään vasta viikkoja myöhemmin.

Uhri ja epäillyt tekijät ovat tunteneet poliisin mukaan toisensa noin viikon ajan ennen naisen kuolemaan johtanutta iltaa.

Lindholmin mukaan tytön ja pojan osallisuus henkirikokseen on vielä poliisillakin selvityksessä. Eli se, ovatko molemmat osallistuneet kuolemaan johtaneeseen väkivaltaa. Lindholmin mukaan on perusteltua epäillä, että molemmat ovat olleet väkivallassa osallisina.

Poliisi ei ole avannut tarkemmin rikoksen tekotapaa, mutta rikosnimekkeen vuoksi kyse ei ole ollut poikkeuksellisen julmasta tai raa’asta väkivallasta.