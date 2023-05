Länsiväylän alueen kehittämissuunnitelma etenee, mutta lautakunnassa siihen äänestettiin muutoksia: tunnelivaihtoehdon sijaan lautakunta päätti puoltaa katumaista vaihtoehtoa.

Ainakaan osa Lauttasaari-seuran pahimmista peloista Länsiväylän tulevaisuuden suhteen ei näytä toteutuvan. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tiistain kokouksessa muuttaa suunnitelman joitain kohtia, jotka ovat aiheuttaneet närää asukasyhdistyksen keskuudessa.

Suunnitelmasta tehtiin kaksi ehdotusta palauttaa kehittämissuunnitelma valmisteluun, jotka molemmat äänestettiin kumoon. Vastaehdotuksia tehtiin viisi, joista neljä hyväksyttiin. Suunnitelmaa viedään yhtä eteenpäin, mutta monin osin muutettuna.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Lauttasaaren halkaiseva Länsiväylä olisi asetettu tunneliin ja Lauttasaaren pohjoisosassa olisi täytetty laajoja merialueita.

Anni Sinnemäki (vihr) ja Olli-Pekka Koljonen (sd) esittivät vastaehdotuksen, jonka mukaan Lauttasaaressa valmistelu ei perustuisi tunneliin vaan katumaiseen vaihtoehtoon.

Sinnemäen ja Koljosen mukaan mukaan katumaisuus mahdollistaa maltillisemmat merentäytöt. Lisäksi siinä on pienemmät kustannukset ja päästöt.

Katuvaihtoehto voisi tarkoittaa toteutuessaan sitä, että nopeusrajoitusta lasketaan merkittävästi. Aiemmin on arvioitu, että nopeusrajoitus Länsiväylän katuosuudella voisi olla 50–60 kilometriä tunnissa.

Vastaehdotuksessa todettiin myös, että Lauttasaaren luonnonrantoja ei pidä täyttää eivätkä Seurasaarenselän veden laatu eikä virtaama saa heiketä. Myös Lapinlahden veden riittävä vaihtuvuus pitää turvata.

Vastaehdotus hyväksyttiin äänin 7–4.

Koljosen ja Jenni Pajusen (kok) vastaehdotuksen mukaan rakentamisen pääpaino pitäisi olla Salmisaaressa. Ehdotuksessa korostettiin myös satamaliikenteen sujuvuutta ja lasten liikuntamahdollisuuksien jatkoa Lauttasaaressa.

Vastaehdotus hyväksyttiin äänin 12–1.

Katri Penttisen (kok) ja Risto Rautavan (kok) vastaehdotuksessa vaadittiin Lauttasaaren ominaispiirteiden, merellisyyden ja vehreyden, säilyttämistä sekä muutenkin puistoalueiden ynnä muun luonnon varjelua. Penttinen ja Rautava halusivat myös, että veneilyharrastuksen ja venealan yritysten tarpeet otettaisiin huomioon.

Vastaehdotus hyväksyttiin äänin 10–1.

Pajusen ja Koljosen toinen yhteinen vastaehdotus koski sitä, että Lauttasaarta ja Salmisaarta pitäisi käsitellä erikseen. Samalla pitäisi selvittää mahdollisuutta painottaa asuntorakentamista Salmisaareen.

Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Viimeinen vastaehdotus hylättiin.

Joissakin vastaehdotusäänestyksistä osa lautakunnan jäsenistä äänesti tyhjää.

Länsiväylän alueen kehittämissuunnitelma on viime kuukaudet ollut kuuma peruna, ja asukasyhdistys on ottanut asiaan pontevasti kantaa. Kaupungin tavoite liki kaksinkertaistaa alueen asukasluku on hiertänyt Lauttasaaressa erityisesti.

Alkuperäisen tunnelisuunnitelman mukaan tunnelin päälle ja Länsiväylän varrelle olisi rakennettu asuintaloja enintään 670 000 kerrosneliön verran. Osa asuintaloista rakennettaisiin Salmisaareen.

Lauttasaaressa asuu tällä hetkellä 25 000 asukasta. Suunnitelman mukaan asukasluku olisi kasvanut yli 40 000:een.

Kun lautakunta nyt ilmaisi vahvan tahtonsa tunnelista luopumisen suhteen ja halunsa suunnata rakentamisen painopistettä Lauttasaaresta Salmisaareen, arvioituja lukuja tarkasteltaneen uudelleen.

Kaupungin perustelut suunnitelmille ovat olleet kantakaupungin laajentaminen, Länsiväylän viihtyisyyden lisääminen ja liikenteen kehittäminen.

Edellisen kerran suunnitelmaa käsitellessään kaupunkiympäristölautakunta jätti asian pöydälle.

Kaupungin laskelmien mukaan alkuperäinen suunnitelma olisi toteutuessaan maksanut noin 1,2 miljardia euroa. Rakennettavien alueiden asunto- ja toimitilatonttien myynti- ja vuokratulosta kaupunki oli arvioinut saavansa 1,1 miljardia euroa.