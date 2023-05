Huonokuntoisen Itäkeskuksen Puhoksen muodonmuutos etenee. Uusimmissa suunnittelukuvissa ostoskeskuksen vanhimman osan 1960-lukulaista ilmettä on korostettu avaamalla sen ympärille avointa tilaa ja palauttamalla alkuperäinen suihkulähde altaineen sisäpihalle.

Ostoskeskuksen vanhin vuonna 1965 valmistunut A-osa on määrä kunnostaa, mutta myöhemmin rakennetut laajennusosat puretaan pois.

Uusia asuinrakennuksia on luvassa sekä Puhoksen itäpuolelle. Asuntoja tulisi yhteensä noin 340.

Näiden lisäksi uudisrakennuksiin tulisi 4 500 neliötä liiketilaa, joka korvaisi poistuvia liiketiloja purettavissa kiinteistönosissa.

Uudet suunnitelmat tulevat kommentoitavaksi Kerro kantasi -palvelussa viikonvaihteessa.

Ilmakuva Puotinharjun Puhoksesta 1960-tai 1970-luvulta.

Puotinharjun Puhos oy:n toimitusjohtaja Maria von Flittner on tyytyväinen suunnittelutyön etenemiseen.

Arkkitehtisuunnittelua ovat tehneet Nomad Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto HMV. Ympäristösuunnittelusta vastaa LASS Landscape Architecture.

”Oma silmä on jo niin tottunut näihin uusiin suunnitelmiin, että Puhokseen mennessä tuntuu siltä kuin jo menisi työmaalle”, von Flittner sanoo.

Rakentamiseen on kuitenkin matkaa vielä monta vuotta, sillä kaupunkiympäristön toimiala arvioi saavansa kaavamuutoksen lautakunnan käsittelyyn vuoden 2024 lopulla.

A-osan perusparannus- ja muutostyöt pyritään porrastamaan siten, että rakennustyöt aiheuttaisivat mahdollisimman vähän häiriötä ja että yrittäjien liiketoiminta pystyisi jatkumaan keskeytymättömänä.

Väistötiloja pyritään järjestämään olemassa tarvittaessa paviljonkimaisilla väistötilarakennuksilla. Uudiskortteli on mahdollista rakentaa kolmessa vaiheessa siten, että ensin rakennettaisiin ne asuintalot, jotka sijoittuvat kaikkein lähimmäksi vanhaa rakennusta.

Tällöin voidaan rakentaa myös maanalaisen pysäköinnin uusia sisääntuloramppeja ja tehdä muita katujärjestelyjä. Kortteliin on soviteltu myös Helsingissä harvinaista robottihissiä, joka siirtäisi autot parkkitiloissa tyhjään soppeen.

Puhoksen vanhin osa (vasemmalla) kunnostetaan ja sen kylkeen tulisi pienen aukion rajaama uusi asuinkortteli.

Puhos on ostoskeskuksena erityinen, sillä sen omistus on jakaantunut 30 pienosakkaan kesken. Sen purkamisesta käytiin pari vuotta sitten vääntö, joka ratkesi osittaisen suojelun voitoksi.

Tulevassa asemakaavassa viuhkamainen A-osa on ajateltu suojeltavaksi. A-osan on suunnitellut arkkitehti Erkki Karvonen, joka on tullut tunnetuksi nimenomaan ostoskeskusten suunnittelijana.

Vasta sen jälkeen voisi alkaa uusien asuintalojen rakentaminen ja A-osan peruskorjaus.

Puhoksen uudistuksen lisäksi kaupunki on suunnitellut laajennusta kulttuurikeskus Stoalle sekä mittavaa lisärakentamista Puotilan metroaseman tienoille.

Puhoksen suunnitelmiin voi tutustua paikan päällä kulttuurikeskus Stoassa Idän kyläjuhlissa toukokuun 20. päivänä.