Ville Ylikahrin lauantainen idea on ottanut siivet alleen, ja ihmiset keksivät siitä yhä uusia ja uusia versioita.

Euroviisuinnostukseen on hauskaa tempautua mukaan, tuumii Helsingin työväenopiston rehtori Ville Ylikahri.

Euroviisuja harrastava Helsingin työväenopiston rehtori Ville Ylikahri alkoi lauantaina miettiä, miten osallistua viisuriehaan. Ravintola, jossa kisaa on tullut seurattua, on yhä remontissa, joten odotettavissa ei ole virallista viisulähetyksen seurantaa.

Asiaa pohdiskellessaan Ylikahri sommitteli Käärijä-aiheisen emojin, josta tuli viraalihitti alta aikayksikön.

”Sieltähän löytyi kädet, vihreät pallot ja naama aurinkolaseineen. Etsin turhaan jotain, mikä olisi vastannut pottakampausta, mutta sellaista ei ollut.”

Koska Ylikahri on entinen vihreiden valtuutettu, hänellä on laaja tuttavapiiri, jolla on laaja tuttavapiiri. Kun Johanna Sumuvuori oli vienyt emojin Twitteriin, se päätyi Tuomas Enbusken viesteihin.

Tänään aamulla Yleisradio uutisoi emojista, mikä Ylikahria riemastuttaa erityisesti.

Alkuun päästyään ihmiset ovat tehneet Käärijä-emojista omia versioitaan. On naamaa ilman aurinkolaseja, on enemmän vihreitä palloja, ja on nyrkkiin puristettuja käsiä.

”Itsekin kokeilin laittaa kolme vihreää palloa käsiin, koska bolerossa niitä palloja on kolme. Mutta ne kädet näytti niin pitkiltä.”

Suomalaisten yleinen viisuinnostus lämmittää Ylikahrin mieltä. Hänestä on erityisen hauskaa tempautua siihen mukaan.

”Käärijässä on juuri sellaista suomalaista hulluutta, jolla erotutaan Eurooviisuissa muista.”