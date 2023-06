Helsingissä hotellissa asuvat kertovat miksi valitsivat hotellin ja minkälaista arki perinteisessä lomamiljöössä on.

Maailmanmatkaaja Jarno Tiainen napsii suuhunsa basilikaa, salviaa ja sitruunamelissaa. Laventeliakin hänen parvekkeellaan kasvaa, mutta siihen ei parane koskea. Se on tarkoitettu hyttysten karkottamiseksi.

Nämä kasvit ja yrtit muodostavat valtaosan Tiaisen omaisuudesta vaatteiden, kannettavan tietokoneen, puhelimen, kylpyhuoneen pesuainepurkkien ja kiinalaisen onnenkolikon lisäksi.

Hän asuu vajaan kahdenkymmenen neliön huoneessa Toivo Studiosissa. Se on tammikuussa avautunut huoneistohotelli Espoon Leppävaarassa.

”Helppous ja vapaus”, Tiainen luettelee syitä, miksi valitsi hotellin kodikseen.

Jarno Tiaisen omaisuus mahtuu matkalaukkuun. Hän haluaa olla valmis vaihtamaan maisemaa, kun siltä tuntuu.

Helsingin seudulle on valmistunut viime vuosina useita huoneistohotelleja, ja lisää on rakenteilla. Tänä vuonna avautuneissa tai avautuvissa kohteissa on yhteensä yli seitsemänsataa huonetta.

Uusimmat huoneistohotellit ovat Noli Studios Helsingin Herttoniemessä ja Malmilla. Viime vuonna Katajanokalle avautui Koti Helsinki ja Jätkäsaareen Unity.

Samalla asuntomarkkinoille on syntynyt uusi ilmiö: Tiaisen kaltaiset ihmiset, jotka asuvat hotellissa pitkäaikaisesti.

Hotellissa kotiaan pitävät ovat silti vielä verrattain marginaalinen ryhmä. Esimerkiksi Unityn asiakkaista vuoden vuokrasopimuksella majoittuvia on parikymmentä. Noli Studiosin kohteissa pitkäaikaisia asukkaita on joitakin kymmeniä ja Toivo Studiosissa noin viisitoista.

Monille suomalaisille omistusasunto on ollut perinteinen tapa kerryttää varallisuutta, mutta kaikkia velkavankeus ei houkuttele eikä yhteiskunta aina anna siihen mahdollisuutta.

Omistamiseen liittyy myös riskejä. Siitä on kokemusta Tiaisellakin, joka on joutunut myymään yhden asunnon tappiolla.

Ei enää pettymyksiä eikä huolta, hän sanoo.

Kosmopoliitti haluaa olla sitoutumatta neliöihin ja turhaan tavaraan.

Vuokraa huoneestaan Tiainen maksaa vajaat 800 euroa kuukaudessa. Se sisältää kaiken, mitä hän tarvitsee: sähkön, veden, internetyhteyden, pesulan, kuntosalin ja saunan. Huoneessa on oma keittotila, kylpyhuone ja parveke.

”Ja siivouksen kerran kuussa.”

Huoneessa on oma keittotila, kylpyhuone ja parveke. Aamiaista huoneistohotellissa ei tarjoilla.

Sekin hyvä puoli hotellissa asuessa hänen mukaansa on, että silloin kun sähkön hinta nousee pilviin, löylyn lauteilla hikoillessa ei tarvitse potea huonoa omaatuntoa eikä miettiä, raaskiiko pyykkikonetta pyöräyttää.

Hotellissa asumiseen sisältyy monia palveluja, kuten kuntosalin, saunan ja pesulan käyttö.

Jarno Tiainen käyttää huoneensa keittotilaa. Vieraita hän kestitsee suuremmassa yhteiskeittiössä.

Maailmalla tällaista asumisen muotoa kutsutaan nimellä serviced apartments, ja se on ollut arkea jo vuosia. Nyt se yleistyy myös Suomessa.

Kysynnästä kertoo esimerkiksi se, että kaikki Toivo Studiosin runsaat sata huonetta on vuokrattu, ja jonossa omaa studiotaan odottelevat omistajan verkkosivujen mukaan sadat ihmiset.

Eivät kaikki silti ole pysyvästi hotelliin muuttaneet. Tyypillisimpiä asiakkaita ovat edelleen muutaman kuukauden viipyvät remonttipakolaiset, työkomennuksella olevat ulkomaalaiset ja -paikkakuntalaiset tai uutta asuntoa etsivät tilapäisasujat.

Mutta sitten ovat Tiaisen tapaiset ihmiset, jotka hakevat asumiselta joustavuutta. Heille hotelli on elämäntapa.

Tiainen muutti hotelliin maaliskuussa ulkomailta, jossa vierähti viitisentoista vuotta. Kunnes maailmaan tupsahti lapsenlapsi. Oli ostettava menolippu Helsinki-Vantaalle.

” ”Tänne oli helppo tulla, ja täältä on helppo lähteä.”

Vuokrasopimus hotellissa kestää ainakin syksyyn.

”Sen jälkeen varmaan jatkan asumista hotellissa, ellen lähde taas ulkomaille.”

Arki hotellissa asuessa tuntuu pieneltä matkalta, Tiainen myöntää. Hän ei tunne Espoota vielä kovin hyvin. Seikkailija käy välillä herkuttelemassa Sellon ostoskeskuksen ravintolamaailmassa radan toisella puolella ja vinguttaa museokorttia näyttelyissä.

Ja kun Espoo on nähty, voi taas vaihtaa maisemaa.

”Tänne oli helppo tulla, ja täältä on helppo lähteä. Kaikki mahtuu yhteen matkalaukkuun.”

Jokaisella huoneistohotellissa asuvalla on oma postiluukku vastaanotossa.

Tammikuussa avautuneen Toivo Studiosin kaikki runsaat sata huonetta on vuokrattu.

Mutteripannu kuumenee yhteiskeittiön liedellä.

”Minun täytyy saada täydellinen kahvi joka päivä”, Susanna Vilmusenaho sanoo ja hakee maitovaahdotinta.

Meikkaajana ja maskeeraajana työskentelevä Vilmusenaho asuu Noli Studiosin huoneistohotellissa Helsingin Sörnäisissä kolmatta vuotta. Sosiaalisena sinkkuna hän arvostaa hotellissa asumisessa etenkin yhteisöllisyyttä. Juttuseuraa löytää aina oman huoneen ulkopuolelta.

Siksi hän keittää aamukahvin ja laittaa päivällisen yhteistilassa eikä omassa huoneessa. Näin toimii moni muukin täällä. Ruokatarvikkeet on merkitty nimilapuin keittiön kaappeihin.

”Tämä on hyvä paikka ihmisille, joilla ei ole omaa perhettä tai jotka tykkäävät kansainvälisestä ilmapiiristä. Paljon on eronneita ja muuttuneessa elämäntilanteessa olevia.”

Naapureina on myös ulkomaalaisia. Tuon tuosta Vilmusenaho moikkailee muita asukkaita englanniksi. Hi! Hello!

Moni on kuulemma parantanut kielitaitoaan asuessaan hotellissa.

Noli Studiosin asukkaat viettävät paljon aikaa yhdessä. Susanna Vilmusenahon seuraksi sohvalle istahti Marco Troullier, joka on asunut hotellissa niin ikään kolme vuotta.

Hotelliasukkaiden yhteisestä siivouskomerosta löytyy kaikki olennaiset välineet imurista lähtien.

Asukkaista on muodostunut tiivis yhteisö, joka viettää paljon aikaa yhdessä, Vilmusenaho kertoo.

Kun hän muutti hotelliin, hänestä tuntui kuin olisi aloittanut opiskelun jossakin uudessa koulussa. Niin paljon on ohjattua ja asukkaiden itsensä järjestämää toimintaa.

”Joka viikko meillä on leffailta. Käydään salilla, lauletaan karaokea. Kuunnellaan musiikkia, tehdään tacoja ja katsotaan Netflixiä. Joskus ollaan vain rennosti pyjamat päällä.”

Osasta asukkaista on tullut läheisiä ystäviä, kuin perheenjäseniä. Kun joku jättää hotellielämän ja yhteisön monen vuoden jälkeen, sydämeen jää tyhjä aukko, Vilmusenaho kuvailee.

”Se on kuin parisuhde-ero, kun olet jakanut koko elämän heidän kanssaan.”

Susanna Vilmusenaho on sisustanut 19 neliön hotellihuonettaan muun muassa peikonlehdellä ja leikkokukilla.

Pöydällä on valokuvia tärkeistä hetkistä.

Hotellin vastaanotto on sisustettu kodinomaiseksi olohuoneeksi. Ikkunan viereen on kannettu löhösohvia, kirjahyllyt on täytetty koriste-esineillä ja ruukuissa törröttää anopinkieliä.

Parinkymmenen neliön huoneen kalustukseen kuuluu vakiovarusteena sänky ja kahden hengen ruokapöytä. Steriiliä huonetta Vilmusenaho on muokannut levittämällä sängylle oman päiväpeiton ja ripustamalla verhot ikkunoihin. Maljakkoa värittävät leikkokukat.

Hotelliin Vilmusenaho päätyi asumaan palattuaan Barcelonasta koronaviruksen valloittaessa maailmaa. Ennen matkaansa hän oli myynyt kaikki huonekalut.

”Kaveri vinkkasi, että Helsinkiin on avattu tällainen hotellikommuuni, ja ever since olen ollut täällä.”

Muita monivuotisia asukkaita Vilmusenaho tietää runsaat kaksikymmentä.

” ”Tämä on hyvä paikka ihmisille, joilla ei ole omaa perhettä.”

Vuokra on sitä halvempi, mitä pidempään hotellissa yöpyy. Esimerkiksi vuoden kestävä majoitus maksaa noin 900 euroa sisältäen kaikki kulut.

Vilmusenaho myöntää, että huoneen kokoon nähden vuokra tuntuu hintavalta.

”Mutta kun ottaa huomioon tämän sijainnin, kylpylän ja kuntosalin, ei se enää tunnukaan niin pahalta. On myös kiva, että välillä voi tarjota pienen elämysviikonlopun läheisille.”

Asukkaiden vapaassa käytössä on tosiaan oikea kylpylä, jossa voi istuskella porekylvyssä ja puhallella kuuman kosteaa ilmaa höyrysaunassa.

Susanna Vilmusenaho nauttii auringosta kattoterassilla, jossa voi myös grillata.

Kyläilyn päätteeksi Vilmusenaho vie vieraansa yhteen rakennuksen kohokohdista.

Hissi pysähtyy tornitalon kahdenteentoista kerrokseen, josta on vielä kivuttava kierreportaita pitkin ylemmäs. Matkalla voi lukea grillin käyttöohjeet.

Perillä kattoterassilla edessä avautuu Helsingin kantakaupunki, kauempana meri. Vilmusenaho istuu alas aurinkotuoliin, nojaa taaksepäin ja sulkee silmänsä.