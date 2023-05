Helsingin kansliapäällikön Sami Sarvilinnan paikkaa on hakenut 9 henkilöä.

Helsingin kaupungin kansliapäällikön Sami Sarvilinnan paikkaa on hakenut kaikkiaan 9 henkilöä, mukana myös Sarvilinna itse ja esimerkiksi Helsingin kulttuurijohtajana ja Kaapelitehdasta pyörittävän yhtiön toimitusjohtajana toiminut Stuba Nikula.

Haku tehtävään päättyi eilen keskiviikkona.

Kansliapäällikkö on Helsingin kaupungin korkein viranhaltija, joka johtaa kaupungin keskushallintoa ja on kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivan kaupunginkanslian päällikkö, kaupunki tiedottaa. Kansliapäällikkö toimii myös kaupunginhallituksen, sen jaostojen ja pormestarin esittelijänä, ja on kaupungin neljän toimialajohtajan esihenkilö.

Kansliapäälliköksi hakivat Sarvlinnan ja Stuba Nikulan lisäksi Outi Asmi, Arto Lampinen, Joonas Päivärinta, Katja Rantala, Sven Saxén ja Jukka-Pekka Ujula. Yksi hakija ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Kansliapäälliköstä päätetään kaupunginvaltuustossa elokuussa 2023.

Nykyisen kansliapäällikön virkakausi päättyy lokakuussa.