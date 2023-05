Helsingissä on myynnissä aiempaa enemmän useiden miljoonien eurojen asuntoja.

Merikadulle Helsingin Ullanlinnaan valmistuu ensi vuonna 25 arvoasuntoa, joista noin puolesta on sovittu kaupat.

Arvoasuntojen myynti Helsingissä sakkaa.

Ostajaa odottelee aiempaa enemmän useiden miljoonien eurojen asuntoja. Tieto ilmenee asuntoilmoituksia julkaisevasta Oikotie-verkkopalvelusta, jonka datan HS analysoi.

Helsingissä on julkisessa myynnissä liki kolmesataa asuntoa, joiden hinta nousee miljoonaan euroon, ja lähes kuusikymmentä asuntoa, joiden hintapyyntö on vähintään kaksi miljoonaa euroa.

Yli neljän miljoonan euron asuntojakin on yksitoista.

”Onhan se paljon”, sanoo arvoasuntoihin erikoistunut kiinteistönvälittäjä Manna Satuli Snellman Sotheby’s International Realtyltä.

Samalla arvoasuntojen myyntiajat ovat HS:n haastattelemien kiinteistönvälittäjien mukaan pidentyneet.

Satuli sanoo, että arvoasuntojen markkinoilla on tapahtunut selvä muutos viimeisimmän vuoden aikana. Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota ja talouden epävarmuus on yhtälö, joka on järisyttänyt myös arvoasuntokauppaa.

Arvoasuntokaupan takkuaminen vastaa yleistä markkinatilannetta, sanoo Kiinteistönvälitysalan keskusliiton (KVKL) toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.

KVKL:n keräämän datan perusteella kysyntä näyttää palautuneen alkuvuonna koronaa edeltäneelle tasolle.

Tammi–huhtikuun aikana Helsingissä on myyty vajaat 40 yli miljoonan euron asuntoa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan kauppoja tehtiin runsaat 80 ja toissa vuonna peräti lähes 140. Vuonna 2019 tammi–huhtikuussa kauppoja toteutui viitisenkymmentä.

Tiedot perustuvat KVKL:n ylläpitämään hintaseurantapalveluun, johon suuret välitysliikkeet syöttävät tiedot toteutuneista kaupoista.

Kiinteistönvälittäjä Manna Satuli sanoo, että moni myyjä ei ymmärrä, että asuntojen hinnat ovat laskeneet.

Koronakriisi nosti hinnat pilviin, koska myytävistä asunnoista oli pulaa. Nyt tilanne on päinvastainen: asuntoja on tarjolla runsaasti, ja markkinat ovat kääntyneet ostajien puolelle.

”Vaikka korkojen nousu ja talouden epävarmuus vaikuttavat eniten heihin, jotka ostavat pienempiä asuntoja lainarahalla, se heijastuu myös arvoasuntojen ostajiin”, Satuli sanoo.

Satulin mukaan tämä näkyy niin, että arvoasuntojen ostajat ovat aiempaa varovaisempia kaupanteossa.

Saman on huomannut Bo LKV:n arvoasuntoja välittävä Matias von Schantz.

”Hyvistä kohteista on kysyntää, mutta ostopäätöksen tekeminen on pidempi prosessi. Monilla on sijoituksia, joita ei tällä hetkellä haluta purkaa.”

Alle kahden miljoonan euron asunnoissa kauppoihin ovat tulleet myös ketjutukset.

”Eli on paljon ihmisiä, jotka eivät uskalla ostaa uutta asuntoa, jos edellistä asuntoa ei saa myytyä”, Satuli sanoo.

” ”Koronakuplan myötä osalla on väärä kuva asuntonsa nykyarvosta.”

Kaikki myyjät eivät ole vielä ymmärtäneet tai ainakaan halunneet myöntää, että korona-aikana nähty ennätyksellinen hintojen nousu on taittunut myös arvoasunnoissa.

”Myynnissä on paljon asuntoja, joissa hinta ei ole kohdillaan. Koronakuplan myötä osalla on väärä kuva asuntonsa nykyarvosta”, von Schantz sanoo.

Satulin mukaan osa myyjistä kuvittelee yhä saavansa sellaisia hintoja kuin olisi saatu vielä viime vuonna.

Välittäjät eivät silti usko, että hinnat enää kovin paljon laskevat. He luottavat siihen, että Helsingin keskustasta hankittu arvoasunto säilyy kannattavana sijoituskohteena vastakin.

Kiinteistönvälittäjä Matias von Schantz luottaa siihen, että Helsingin keskustan asunnot säilyttävät arvonsa myös tulevaisuudessa.

Pidemmällä aikavälillä myös arvoasuntojen ostajakunnassa on tapahtunut muutos.

Miljoona-asunnoista tekevät kauppoja entistä nuoremmat ostajat, jotka ovat hankkineet rahansa itse esimerkiksi yrityskaupoilla.

Aiemmin ostoksia on tehty enemmän perintörahoilla.

”Paljon nuorempia ostajia löytyy, mikä peilautuu ehkä siihen, että on it- ja pelialalla tehty huomattavia omaisuuksia. Nuorimmat ovat reilu parikymppisiä. Keskimäärin arvoasuntojen ostajien ikä on jossain 40–50 vuoden välissä”, von Schantz sanoo.

Hänen mukaansa taloyhtiön kunto on arvoasuntojen ostajille tärkeää, ja he kiinnittävät taloyhtiön taloudenpitoon enemmän huomiota kuin moni perusasunnon ostaja.

Suurin osa Helsingin kalleimmista asunnoista sijaitsee keskustan alueella. Useiden miljoonien eurojen hintaisia asuntoja on runsaasti myös Kuusisaaren suunnalla läntisessä Helsingissä ja idässä Kulosaaressa.

Kalleimpia asuntoja yhdistää sijainti meren läheisyydessä. Esimerkiksi listan toiseksi kalleimmassa omakotitaloasunnossa on oma hiekkaranta, erilaisia altaita, erillinen saunarakennus, kuntosali, useita autopaikkoja ja yläkerrassa terassi merinäköalalla.

Poikkeuksellista on, että paraikaa Helsingin keskustassa peruskorjataan kahta historiallista arvorakennusta: yhtä Etelärannassa ja toista Merikadulla. Molempiin valmistuu kymmeniä uusia arvoasuntoja näillä näkymin ensi vuonna.

Toisessa niistä on kaupungin kallein myynnissä oleva asunto.

Runsaan kolmensadan neliön kokoisesta huoneistoista Etelärannassa pyydetään lähes seitsemän miljoonaa euroa. Asunto sijaitsee Helsingin Kauppatorin tuntumassa 1800-luvun lopussa rakennetussa uusrenessanssitalossa. Asunnossa on kaksi erillistä sisäänkäyntiä ja valkea kaakeliuuni ruokailusalissa.

Tosin neliöhinnaltaan vielä kalliimpi asunto on Merikadulla Grand Horizon -nimisessä kohteessa, jonne rakennetaan 25 arvoasuntoa. Niistä noin puolesta on jo sovittu kaupat, von Schantz sanoo.

Talossa on remontoitu muun muassa koko talon ylin ullakkokerros yhtenä kahden huoneen asuntona. Pinta-alaa ullakkoasunnossa on kuitenkin lähes kolmesataa neliötä. Pitkänomaista asuntoa reunustaa toisella puolen asuntoa ullakkoikkunat, toisella puolella terassi ikkunoineen. Asunto on jo varattu.

Havainnekuva Merikatu 5:een valmistuvasta arvoasunnosta.

Vuonna 1925 valmistuneen kerrostalon rakennutti Merikadulle Suojeluskuntajärjestö ja sen piirsi arkkitehti Sigurd Frosteruksen toimisto. Frosterus tunnetaan erityisesti Stockmannin tavaratalon suunnittelijana.

Myöhemmin kiinteistö siirtyi Suomen Punaisen Ristin omistukseen. Yhdistys myi rakennuksen 24,4 miljoonalla eurolla vuonna 2019. Ennen remonttia rakennuksessa oli vuokra-asuntoja.

Taloon tulevan kattohuoneiston on arveltu olevan neliöhinnaltaan yksi Helsingin kalleimmista. Asuntoa kaupattiin viime kesänä seitsemällä miljoonalla eurolla eli vajaan 26 000 euron neliöhintaan.