Espoon Tapiolassa on tapahtunut suuronnettomuus.

Kyseessä on kävelysillan romahtaminen rakennustyömaan läheisyydessä. Kyseessä oli vaneripohjainen yleisessä käytössä ollut kävelysilta. Onnettomuudessa on loukkaantunut useita ihmisiä, mutta yhdelläkään ei ole hengenvaarallisia vammoja.

Monet loukkaantuneista ovat HS:n tietojen mukaan koululaisia Kalasataman peruskoulusta. Koululaiset ovat pudonneet useiden metrien korkeudesta työmaa-aikaisen kävelysillan romahdettua.

Silminnäkijän mukaan oppilaat olivat hyppineet sillalla ennen sen romahdusta.

Pudonneiden vammat ovat eriasteisia, osa on loukkaantunut myös vakavasti. Pääosa vammoista on raajamurtumia.

Pelastuslaitoksen ensimmäisen tiedotteen mukaan loukkaantuneita oli 27. Myöhemmin Hus vahvisti, että sairaaloihin oli viety kaikkiaan 24 loukkaantunutta.

Potilaat on ohjattu neljään eri sairaalaan. Sairaalat ovat Husin Siltasairaala, Uusi lastensairaala sekä Peijas ja Jorvi. 6 potilasta on toimitettu Siltasairaalaan, 6 Jorvin sairaalaan, 3 Peijaksen sairaalaan ja 9 Uuteen lastensairaalaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas Helsingin kaupungilta kertoo, että oppilaat olivat Kalasataman peruskoulun kahdeksasluokkalaisia ja matkalla Tapiolassa sijaitsevaan taidemuseo Emmaan.

Järvenkallaksen mukaan Kalasataman koululle on ohjattu tukea: kriisiryhmät on perustettu ja ne ovat jalkautuneet koululle, johtamisen tueksi on järjestetty lisävoimia ja paikalla koululla on myös kasvatuksen ja koulutuksen aluejohtaja.

Hus avasi omaisille oman potilastiedotuskeskuksen, josta omaiset voivat kysyä lisätietoa. Numerot ovat: 09 471 87521, 09 471 87522 ja 09 471 87524.

Paikalla Itätuulenkujalta on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Onnettomuudesta tuli ilmoitus pelastuslaitokselle yhdeksän jälkeen. Onnettomuudesta on annettu suurhälytys.

Länsi-Uudenmaan poliisi suorittaa alueella teknistä tutkintaa ja tilanteen selvittäminen jatkuu.

Myös presidentti Sauli Niinistö on esittänyt pahoittelunsa onnettomuudesta Twitterissä.

Näkymä romahduspaikasta ylhäältä.

Kävelysillan romahduksessa loukkaantuneita hoidettiin onnettomuuspaikalla.

Uutinen päivittyy.