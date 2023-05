Kävelysillan romahdus Espoossa aiheutti kymmenien ihmisten loukkaantumisen. Silta kuului Espoon kaupungin hankkeeseen.

Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo sanoo, että kaupunki selvittää parhaillaan, miten Tapiolan siltaonnettomuus on voinut tapahtua.

”Kaupungille tai ainakaan minun korviini ei ole tullut mitään sellaisia yleisöhavaintoja, ettei sillassa kaikki olisi kunnossa”, Isotalo sanoo.

HS:lle tapiolalaiset ovat kommentoineet, että silta on tuntunut huteralta jo pitkään.

Isotalo vahvistaa, että kävelysillan kunto on tarkastettu viikottain. Tarkastuksen on tehnyt sillan rakentanut konevuokraamoyritys Renta.

Se miksi tarkastuksista huolimatta silta romahti, selvitetään huolella, Isotalo sanoo.

”Paperilla kaikki on näyttänyt olevan kunnossa, mutta ilmiselvästi jotain on jäänyt huomaamatta, koska lattia romahti.”

Tapiolassa on ollut väliaikaisia kävelysiltoja ja useiden vuosien ajan. Niitä on purettu, lisätty ja siirretty työmaiden mukaan. Tilapäisiä siltoja on saattanut olla kolmekin käytössä yhtä aikaa.

Tämä on syynä siihen, että Espoon kaupungilta kesti useita tunteja varmistua, että kyse oli nimenomaan kaupungin tilaamasta sillasta.

”Meillä oli ensin se käsitys, että kyse oli läntisestä sillasta, joka on YIT:n urakka-alueella. Piti käydä paikan päällä katsomassa, mikä silta oli kyseessä.”

Isotalo ei osaa sanoa, kuinka kauan sortunut silta on ollut käytössä. Kaikki tiedot sillan pystytyksestä sen sortumiseen saakka käydään nyt läpi.

Koska Itätuulenkujan työmaat ovat vielä kesken, tilapäisiä kulureittejä niiden yli tarvitaan. Espoo joutuu ratkomaan, mitä sortuneelle sillalle tehdään onnettomuustutkinnan jälkeen.

”Kuvien perusteella sillan rakenteet ovat pysyneet pystyssä, mutta sen lattia on romahtanut”, Isotalo sanoo.

On kokonaan toinen asia, uskaltaako kukaan enää astua tälle kävelysillalle, vaikka se rakennettaisiin alusta saakka uudestaan.