Viereisen työmaan turvatimpuri ilmoitti suuronnettomuudesta hätäkeskukseen nähtyään maahan pudonneet lapset.

Kävelytasoja on onnettomuusalueella vähintään satoja metrejä, ja niitä pitkin kulkee joka päivä paljon ihmisiä.

Espoon siltaromahduksen viereisen rakennustyömaan turvatimpuri Olev Pill kuuli torstaiaamuna rakennustelineiden alapuolella kovan rysähdyksen. Hän ei heti arvannut asian oikeaa laitaa.

”Oli meteliä. Ajattelin, että siellä on nuorison kevätjuhlaa. Koulun loppumisen liittyvää”, hän kertoo.

”Sitten tuli ääntä, josta tajusin, että hätä oli.”

Pill riensi alas hätähuutojen suuntaan. Kun hän ehti kadulle, tilanne valkeni.

”Näin, että ihmisiä oli maassa, ainakin kymmenen.”

He olivat lapsia. Pill näki, että he olivat loukkaantuneet.

”Ohikulkijat olivat ihan šokissa.”

Tapiolassa lähellä kauppakeskus Ainoaa romahti torstaiaamuna väliaikainen kävelysilta, jota oli ylittämässä 45 ihmistä.

Onnettomuudessa loukkaantui 27 ihmistä, joista valtaosa oli Kalasataman peruskoulun kahdeksasluokkalaisia. Kukaan ei loukkaantunut hengenvaarallisesti.

Poliisi tutkii tapahtumia vammantuottamuksena ja vaaran aiheuttamisena, mutta torstaina tiedossa ei vielä ollut yhtään epäiltyä.

Sillan on rakentanut Espoon kaupungille Renta Telineet. Rentan toimitusjohtajan mukaan sillassa ei ollut aiemmin havaittu poikkeamia.

Turvatimpurin toimi tarkoittaa sitä, että Pill huolehtii työmaalla myös työturvallisuudesta. Nyt hätä oli sivullisilla, mutta Pill toimi heti.

”Otin puhelimen ja soitin hätäkeskukseen.”

Pillin mukaan ensimmäiset pelastuslaitoksen autot saapuivat noin viiden minuutin kuluessa. Hän laski aluksi paikalle tulleen 4–5 yksikköä.

Hätäkeskussoiton jälkeen Pillin mielessä oli uusien onnettomuuksien estäminen. Hän pelkäsi, että muutkin kävelytasot olisivat viallisia.

”Ensimmäinen ajatus oli, että kulku ylhäällä pitää saada kiinni, ettei kukaan enää putoa.”

Pill lähti saman tien estämään lisävahinkoja. Hänen näkemänsä tapahtumat olivat vahvasti mielessä.

”Oli oikein paha tunne.”

Tunti turman jälkeen työt viereisellä rakennustyömaalla olivat käynnissä. Monet rakennustyöntekijät kävivät työn ohessa katselemassa turmapaikkaa.

He itse astelevat työssään rakennustelineillä, jotka on rakennettu samoista elementeistä kuin romahtanut silta. Rakennustelineiden alla on vielä tukielementtejä toisin kuin väliaikaisen kävelysillan alla.

Noin viiden metrin korkeudessa olevia kävelytasoja on alueella vähintään satoja metrejä, ja niitä pitkin kulkee joka päivä paljon väkeä.

Muutama paikalla käynyt lähitalojen asukas kuitenkin totesi HS:lle kävelysiltojen vaikuttaneen epäluotettavilta. Yksi kertoi kutsuneensa siltaa ”räminäsillaksi”.

Kadun yli kulkee myös toinen väliaikainen kävelysilta, joka on samankaltainen kuin romahtanut. Sen rakenteet tarkistettiin, ja se avattiin käyttöön pian turman jälkeen.