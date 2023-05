Renta Telineiden toimitusjohtaja Jarno Tuuri kertoo: Työmaasillat tarkastetaan viikoittain silmämääräisesti.

Turmasillan rakenteet Espoon Tapiolassa on tarkastettu silmämääräisesti, ja tarkastaja on ollut pääosin aina sama työnjohtaja.

Rakenteiden viikkotarkastuksiin velvoittaa niistä vastaavan yrityksen Renta Telineiden toimitusjohtajan Jarno Tuurin mukaan asetus rakennustyön turvallisuudesta.

”Tällä työmaalla työnjohtaja on sen tarkastanut. Käsittääkseni se on aina sama henkilö, pois lukien loma-ajat”, Tuuri sanoo.

Nyt Tuuri avaa tarkemmin, miten perjantaitarkastukset on ollut määrä tehdä. Arvioidakseen tarkastuksen sisältöä ja tulosta HS pyysi Tuurilta raporttia, joka viimeisestä tarkastuksesta on tehty.

Tuuri ei kuitenkaan luovuttanut tarkastusraporttia, koska hänen yrityksensä toimii Espoon kaupungin toimeksiannosta.

”Asiakkaamme on Espoon kaupunki. Dokumentointi on olemassa, ja se on toimitettu Espoolle. Dokumentti täytyy löytää kaupungilta”, Tuuri sanoo.

HS on perjantain aikana pyytänyt raporttia Espoon kaupungilta useita kertoja.

Viimeisin tarkastus oli yrityksen mukaan tehty viime viikon perjantaina.

Eikä Tuurin torstaina tuoreeltaan kertoman mukaan ”ollut huomattu mitään sen tyyppistä, mikä viittaisi sillan romahtamiseen”.

Tapiolassa pettänyt kävelysilta on ollut paikoillaan vuodesta 2021.

Tarkastuksessa kävelysillan koko telinerakenne tulee Tuurin mukaan katsoa silmämääräisesti. Telineen tulee olla samassa kunnossa kuin käyttöön otettaessa.

Torstaina Tapiolassa loukkaantui 27 ihmistä, kun väliaikaisen kävelysillan rakenteet romahtivat.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) alustavan arvion mukaan turma johtui siitä, että kaksi poikittaista palkkia eivät kestäneet kuormaa ja niiden päät vääntyivät.

Vääntymisen ja taipumisen takia poikittaispalkit putosivat tuiltaan, ja siksi myös metalliset kävelytasot romahtivat.

Tuuri sanoo luottavansa siihen, että ”ammattilaiset löytävät vauriomekanismin”. Hänen mukaansa on kuitenkin ”hirveän vaikea kommentoida” Otkesin alustavia arvioita onnettomuuden syystä.

”En ole päässyt niin lähelle niitä osia vielä”.

Silmämääräisesti tulee myös tarkastaa perustuksen pysty- ja vaakatuet sekä niiden kannatus ja ankkuroinnit.

”Koko telinerakenteesta täytyy katsoa, onko muodonmuutoksia tai sään tai muun ulkoisen tekijän aiheuttamia vaurioita”, Tuuri sanoo.

Suuri osa Tapiolassa käytössä olevista väliaikaisista silloista on Tuurin mukaan Renta Telineiden vastuulla. Romahtanut silta on perustettu vuonna 2021, eikä sen rakenteita ole Tuurin mukaan sen jälkeen vaihdettu

”Se ei ole tällaisille rakenteille pitkä ikä. Oma silmäni näki, että ne olivat tässä tapauksessa uudehkon näköisiä”, Tuuri sanoo.