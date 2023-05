Joukko sinnikkäitä Käärijä-faneja ei lannistunut sinäkään hetkenä, kun Euroviisujen juontajat ilmoittivat Ruotsin yleisöäänet.

He lähtivät torille! Ja siellä soi Cha cha cha autojen äänimerkkeinä. Kuljettajat ajoivat rinkiä Helsingin Kauppatorin liepeillä ja tööttäilivät Käärijän rytmin mukaan.

Tori on nykysuomessa jo lähes synonyymi juhlinnalle. Usein torille kokoontumisella viitataan jääkiekkojuhlintaan, mutta se sopii viisufaninkin paikaksi.

Helsingin kauppatorilla on parikin kertaa on järjestetty isot viralliset jääkiekkojuhlallisuudet. Vuosien varrella se on vakiintunut monenlaisten epävirallistenkin juhlien pitopaikaksi.

Ja siellä Kauppatorilla, kolmen aikoihin aamuyöllä viisufanit temmelsivät riemuissaan.

”Käärijähän voitti!” totesi Nita Leinonen.

”Voitti yleisöäänet”, jatkoi hänen ystävänsä Reetta Matikainen.

”Eli voitti!” päätti Leinonen.

Nita Leinonen (vas.), Sanna Iholin ja Reetta Matikainen pitävät Käärijää voittajana.

Leinonen ja Matikainen olivat viettäneet ystävänsä Sanna Iholinin kanssa iltaa ravintolan kisakatsomossa. Tulos oli pettymys, mutta se ei vienyt hymyä. Leinonen, Iholin ja Matikainen hymyilivät Kauppatorilla, kuten kaikki siellä olijat.

Tyypillisesti juhlinta on Kauppatorilla keskittynyt Havis Amandan eli tutummin Mantan patsaan ympärille. Mantaa ei tosin nyt ollut, sillä monien juhlien koettelema patsas on viety huoltoon. Myöskään Mantan suihkulähteessä ei ollut vettä, jossa juhlijat olisivat voineet polskia.

Juhlijat ovat usein luovia, niin nytkin. Puuttuva vesi oli korvattu ostoskärryillä, joissa kavereita liu’utettiin. Kärryjen alkuperä ei ollut tiedossa.

Kun viisuista on kyse, myös dragtaiteilijoita oli mukana juhlimassa. Näkymät olivat hieman toisenlaiset kuin lätkäjuhlissa, joskin samankaltaisuuksiakin oli.

Ainakin yhden auton ikkunasta lepatti suuri Suomen lippu. Toisaalla autostereoista pauhasi käärijä.

Ja autot tööttäilivät: Tööt! Tööt! Tö tööt tööt tööt!

Cha! Cha! Cha cha cha chaa!