Espoon turmasillan kantavuudesta ei ole yksiselitteistä tietoa. Otkesin mukaan sen olisi pitänyt kuitenkin kestää myös mahdollinen hyppiminen.

Espoon sortuneen sillan kantokykyä selvitetään Otkesin onnettomuustutkinnassa.

Otkesin on tarkoitus selvittää, montako kiloa sortuneen sillan olisi pitänyt kestää. Sen jälkeen selvitetään, täyttikö silta vaatimukset.

”Todennäköisesti ei, koska silta sortui”, Otkesin johtava tutkija Kai Valonen toteaa.

Hänen mukaansa sillan pitää kestää kaikki oletettavissa olevat kuormat. Siksi sen olisi pitänyt myös kestää, vaikka sillalla olisikin hypitty.

”Se, että sellainen vaihtoehto tulee mieleen, kuvaa sitä, että sekin on mahdollista. Ei voi vaatia, että ihmisten pitäisi tajuta kävellä jotenkin eri tavalla. Ajatusmalli on se, että sillan pitää kestää”, Valonen sanoo.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) mukaan tietoa sillan kantavuudesta ei kuitenkaan ole.

”Melko sekavaa on. Ei löydy mitään paperia, missä selkeästi sanottaisiin yleissääntöä siitä, montako kilogrammaa yleisölle tarkoitetun sillan pitäisi kestää”, Valonen sanoo.

Väliaikainen kävelysilta Espoon Tapiolassa romahti 11. toukokuuta, kun sen poikittaispalkit pettivät. Onnettomuudessa loukkaantui useita Kalasataman peruskoulun oppilaita.

HS kertoi perjantaina, että heti alustavissa tutkimuksissa selvisi, että sillan poikittaispalkkien päät olivat vääntyneet. Silta romahti, koska palkit eivät kestäneet kuormaa ja niiden päät vääntyivät.

Otkesin mukaan sillan poikittaispalkkien kiinnitysosat olivat taipuneet, mikä aiheutti palkkien putoamisen. Se puolestaan aiheutti myös sillan pitkittäisten palkkien romahtamisen.

Valonen ei osaa sanoa, ovatko palkit olleet taipuneita ennen torstaita.

Miksi molemmat palkit ovat sitten vääntyneet samaan aikaan?

”Ihmisiä on ollut molempien palkkien päällä, ja ne ovat olleet yhtä huonoja. Toinen on pettänyt ensin, jolloin toiseen on kohdistunut isompi kuormitus. Ei ole yllätys, että sekin silloin hajoaa”, Valonen selittää.

Iltalehti uutisoi perjantaina, että sillan merkitty kantokyky oli pienempi kuin julkisuuteen kerrottu.