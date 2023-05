Polttaminen tulee tapahtumaan ensi tai sitä seuraavalla viikolla.

Nuuksion kansallispuistossa Vihdissä ennallistetaan metsää polttamalla. Ennallistaminen tapahtuu ensi tai sitä seuraavalla viikolla, Metsähallitus kertoo tiedotteessaan.

Sää vaikuttaa siihen, kummalla viikolla ennallistaminen tapahtuu.

Metsähallituksen Luontopalvelut polttaa noin kolmen hehtaarin alueen kansallispuiston pohjoisosassa.

Pian poltettavat hehtaarit ovat aiemmin olleet metsätalouskäytössä. Alueelle tarvitaan lisää lahopuuta. Palanutta ja lahoavaa puuta syntyy polttamalla. Polttamalla puuta lahoksi luodaan elinympäristö muun muassa sellaisille hyönteis- ja sienilajistoille, jotka ovat riippuvaisia paloista ja paahteisesta elinympäristöstä.

Polttamisen myötä puuston ikärakenne ja lajisto muuttuu aikaisempaa monipuolisemmaksi.

Tiedotteessa todetaan, että luonnonmetsät ovat arvion mukaan palaneet keskimäärin kerran 150–300 vuoden aikana.

Nykyisin palojen torjunta ja sammutus on tehokasta, joten metsä ei luonnostaan pala yhtä usein verrattuna aiempaan. Paloympäristöjä ylläpidetään polttamalla metsää hallitusti.

Nuuksion metsähehtaarien polttaminen on osa Life2Taiga-hanketta, Hankkeen tavoitteena on ennallistaa metsiä Suomessa ja Ruotsissa polttamalla niitä vuosina 2022–2028. Polttojen aikana tutkitaan myös lennokkien käyttöä metsäpalojen havainnoinnissa, joka on osa FireMan-projektia.