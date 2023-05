Yleisön on mahdollista tutustua HMS Albion -alukseen Munkkisaaren laiturissa tiistaina kello 15–18.

Britannian kuninkaallisten merivoimien maihinnousualus vierailee Helsingissä ensi viikolla, Rannikkoprikaati tiedottaa.

Yleisön on mahdollista tutustua HMS Albion -alukseen Munkkisaaren laiturissa tiistaina kello 15–18.

HMS Albion on ensimmäinen kahdesta Albion-luokan aluksesta. Se otettiin käyttöön vuonna 2001 ja aluksella on noin 400 hengen miehistö. Pituutta aluksella on 176 metriä ja leveyttä lähes 30 metriä.

Laivastovierailun isäntänä toimii Rannikkoprikaatin komentaja, kommodori Marko Laaksonen.