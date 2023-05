Helsingin kaupungin asuntojen vuokrat uhkaavat nousta jopa kymmenen prosenttia. Korotusten mittaluokka on ollut yllätys paitsi asukkaille, myös poliitikoille.

Helsingin kaupungin asunnot oy (Heka) tiedotti maanantaina, että vuoden 2024 vuokrankorotukset tulevat olemaan huomattavasti totuttua suuremmat.

Hekan mukaan vuokria joudutaan korottamaan todennäköisesti yli kymmenen prosenttia. Aiempina vuosina korotukset ovat olleet keskimäärin 1,5 prosenttia.

HS kysyi Helsingin kaupungin konsernijaoston jäseniltä näkemyksiä Hekan tilanteesta. Konsernijaosto valvoo kaupungin säätiöiden ja tytäryhteisöjen toimintaa. Kaupunki on Hekan ainoa omistaja.

”Kyllähän tämä korotus kuulostaa kohtuuttoman suurelta. Se voi asunnon koosta riippuen olla jopa sata euroa”, sanoo Ville Jalovaara (sd).

Jalovaaran sekä kokoomuksen Jenni Pajusen mukaan poliitikoilla ei ollut ennakkoon tietoa siitä, että luvassa olevat korotukset olisivat tätä mittaluokkaa.

”Toki vuokrataso on noussut muuallakin ja meillä oli tietoa, että nostopaineita on, mutta yli kymmenen prosentin nousu on erittäin korkea”, Jalovaara toteaa.

Pajunen huomauttaa, että vapailla markkinoilla vuokrat eivät viime vuonna juuri nousseet vaan jopa laskivat.

Yleisesti ottaen kokoomus on yleensä edustanut päätöksenteossa sitä ryhmää, jonka mielestä Helsingissä saisi olla enemmän markkinaehtoista asuntotuotantoa. Pajusen mukaan kuitenkin tällaisessa suhdannetilanteessa Hekalla on tärkeä rooli kohtuuhintaisen asumisen tarjoajana.

”Nyt kaavailtu korotus on todella kova, kun ihmisillä on muutenkin vaikeaa selvitä elinkustannusten nousun kanssa”, Pajunen sanoo.

Kaupungilla on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa Hekan ratkaisuihin. Lopullisista korotuksista päättää Hekan hallitus, joka koostuu kaupungin edustajista sekä Hekan asukkaiden edustajista.

HS:n haastattelemat päättäjät ovat kaikki sitä mieltä, että tilanne edellyttää vielä poliittista keskustelua.

Hekan mukaan poikkeuksellisten korotusten syy on korkokustannusten nousussa sekä korjausvelassa.

Vihreiden Tuomas Rantasen mukaan Hekan kanssa voidaan keskustella esimerkiksi siitä, ovatko kaikki korjaukset välttämättömiä ja pitääkö ne tehdä juuri nyt.

Hekan peruskorjaukset rahoitetaan pitkälti lainarahalla. Rantasen mukaan vuokrannousua voisi loiventaa lisälainalla, mutta sitä hän ei kannata.

”Korot ovat nyt niin korkealla, että korotusten kompensoiminen lisälainalla olisi vielä huonompi juttu vuokralaisille kuin korotukset”, Rantanen selittää.

Perussuomalaisten Jussi Halla-ahon mukaan peruskorjausten lykkääminen ja korjausvelan kasvattaminen ovat houkutteleva mutta lyhytnäköinen vaihtoehto, joka voi tulla kalliiksi.

”Vuokrankorotukset ovat aina valitettavia, mutta Hekassa vuokrat määräytyvät jotakuinkin omakustannusperiaatteen mukaisesti. Pienituloisten asumiskustannuksia kompensoidaan asumistuella”, Halla-Aho kommentoi sähköpostitse.

Muiden vuokratasoon vaikuttavien kompensaatiomallien luominen edellyttää Hallo-ahon mukaan sekä poliittista päätöstä että rahoituksen löytämistä.

Hekan asunnoissa asuu yli 90 000 asukasta, eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen.

Korotus on herättänyt huolta asukkaiden keskuudessa. HS:n haastattelemat asukkaat pelkäsivät muun muassa sitä, että mahdollinen vuokrankorotus pakottaa hakemaan asumistukea.

Myös esimerkiksi asunnottomuustyötä tekevä Vailla vakinaista asuntoa ry otti aiheeseen kantaa tiedotteessaan, jossa mahdollisten vuokrankorotusten nähtiin nostavan asunnottomaksi joutumisen riskiä.

Asukkaille vuokrankorotuksen suuruudesta tiedotetaan lokakuussa. Korotukset tulevat voimaan vuodenvaihteessa.