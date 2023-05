Catherine Barnes, 20, ja Ellen Karlsson, 24, tapasivat Käärijän konsertin jonossa aivan hetki sitten. ”Näin Käärijän esiintymisen Euroviisuissa, ja oli pakko päästä näkemään hänet livenä”, Barnes kertoi. Karlsson odotti kaikkein eniten Käärijän lavashow’ta. ”Tanssi kiehtoo, tanssin itse showtanssia. Käärijän tanssijat ovat todella lahjakkaita, toivon, että he ovat keikalla myös nyt. Jerellä on niin ihana lavapersoona. Hän on aito, ja sitten lavalle noustessa hänellä on mieletön karisma”, Karlsson sanoi.