Äänestyksestä tulee kireä.

Useiden vuosien jännitteet purkautuvat maanantai-iltana Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksessa, kun poliitikot pääsevät vihdoin linjaamaan, rakennetaanko vai tyrmätäänkö 600 miljoonan euron raitiolinja Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Vantaa on jo useita vuosia erittäin riitaisasti tehnyt selvityksiä ja suunnitelmia tämän illan päätöksen tueksi. Suunnittelurahoistakin on jouduttu äänestämään, vaikka valtuuston enemmistö valtuutti virkamiehet tähän työhön vuonna 2019.

Rintamalinjat ovat selvillä: sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, vihreät ja osa kokoomusta äänestää raitiolinjan puolesta. Perussuomalaiset, keskiryhmät ja osa kokoomusta äänestää vastaan.

Läpimenoon riittää, että 4–5 kokoomuksen valtuutettua 18 hengen ryhmästä äänestää jaa.

Kaupunginhallituksen kokous alkaa kello 18.00. HS näyttää suorana tässä artikkelissa, kun kaupunginhallitus alkaa käsitellä raitiolinjan kohtaloa.

Vastakkain ovat näkemykset Vantaan kaupungin tulevaisuudesta, taloustilanteesta, liikkumisen tavoista ja kaupunkikehityksen linjoista.

Raitiohankeen tuoreen kaupunkitaloudellisen selvityksen perusteella raideinvestointi tuottaa kaupungille enemmän kuin maksaa. Ennuste on, että kaupunki voisi tontinmyynnillä ja maankäyttö­sopimuksilla saada liki 800 miljoonaa euroa.

Ratikan rakennuskustannuksista Vantaa maksaisi 414 miljoonaa euroa, Helsinki 10,5 miljoonaa euroa ja valtio noin 30 prosenttia eli 177 miljoonaa euroa. Hankkeeseen kuuluu myös mittavia putkisiirtoja, joista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

” Yksi tavoite on parantaa itäisten kaupunginosien statusta.

Valtio osallistuu seudun väylähankkeisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) sopimuksilla, joista seuraava neuvotellaan ensi syksynä.

Valtio ei ole osallistunut bussihankkeisiin, eikä Vantaa oleta näin käyvän, vaikka se onkin ratikan vertailuaineistossa selittänyt tehostetun bussiliikenteen mahdollisuuksia. Myöskään kiinteistötulojen ei oleteta nousevan bussivaihtoehdossa yhtä suuriksi kuin raidevaihtoehdossa.

Ratikkahanke on Vantaalla myös kaupunkikehityshanke, jonka yksi tavoite on parantaa itäisten kaupunginosien statusta. Vantaan itäisten suuralueiden vieraskielisyys-, työttömyys- ja koulutusaste kertovat syrjäytymisen kasaantumisesta, vaikka esimerkiksi Hakunilan suuralueella on myös varakkaitten ja hyvinvoivien ihmisten pientaloalueita.

Tätä kierrettä on hyvin vaikea katkaista.

Konsulttiyhtiö MDI:n tuoreen selvityksen mukaan ratikka yksin voi korkeintaan hidastaa eriytymiskehitystä Hakunilassa. Selvityksen mukaan ratikan lisäksi Hakunilassa tarvitaan merkittävää panostusta alueen laajempaan kehitykseen, olemassa olevan asuntokannan kehittämistä sekä alueen houkuttelevuuden merkittävää kasvua.

Itäisten kaupunginosien lisäksi monet lentokenttäalueen maanomistajat ovat valmiita toteuttamaan lisärakentamista Aviapoliksen alueelle. Lentoaseman terminaali­rakennuksen ja Kehä III:n väliin on suunniteltu viittä pysäkkiä, ja niiden ympärille toimitiloja ja asumista.