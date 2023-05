Kilometrirajaa höllennetään, koska osa koulukyytien kustannuksista on siirtynyt kaupungilta hyvinvointialueelle.

Vantaan kaupunki alkaa maksaa pienten koululaisten matkat joukkoliikenteessä aiempaa lyhyemmistä koulumatkoista.

Uusi kilometriraja on viiden sijasta kolme kilometriä lähikouluun ja koskee esiopetuksessa sekä ensimmäisellä ja toisella luokalla olevia oppilaita. Jos koululaiselle on myönnetty erityinen tuki, sama kilometriraja on nyt voimassa peruskoulun loppuun saakka.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta päätti toukokuussa muutoksista, koska osa koulumatkojen kustannuksista siirtyi hyvinvointialueen vastuulle sote-uudistuksessa. Niinpä kaupungin rahaa ei enää kulu kuljetuksiin, joiden perustelu on lastensuojelu tai vammaisopetuksessa olevan oppilaan tilapäishuolto.

Niinpä kaupunki arvioi, että sillä on varaa muuttaa kilometrirajojaan. Muuten kuljetusehdot säilyivät ennallaan eli esimerkiksi oikeus taksiin joukkoliikenteen sijasta terveydentilan vuoksi on sama kuin ennenkin.