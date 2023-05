Helsingissä on koululaisten terveystarkastuksia tekemättä noin 10 000

Helsingin kaupungilla on puolet koululääkäreiden paikoista täyttämättä ja tuhannet koululaisten terveystarkastuksen hoitamatta.

Helsingillä on vuosia ollut lääkäripulan vuoksi vaikeuksia selvitä kouluikäisten lakisääteisistä lääkärintarkastuksista.

Helsinki on ostamassa lisää lääkärinpalveluja yksityiseltä, koska koululaisten lakisääteisiä terveystarkastuksia ei saada muuten tehtyä.

Kaupunki laskee, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripaikoista on noin puolet täyttämättä. Siksi huhtikuussa oli vielä tekemättä 10 000 tälle lukuvuodelle kuuluvaa koululaisten terveystarkastusta.

Tilannetta on jo aiemmin yritetty paikkailla sekä palvelusetelillä että niin, että kaupunki on ostanut tarkastuksia yksityiseltä suoraan. Kummallakin tavalla tilanne on helpottanut vain vähän.

Palveluseteleitä on jäänyt runsaasti käyttämättä. HS:n vanhemmilta saamien tietojen mukaan tätä selittää esimerkiksi se, että vastaanottoaikoja on ollut välillä niin niukasti tarjolla, että seteli on ehtinyt vanhentua.

Nyt sosiaali- terveys- ja pelastuslautakunnalle ehdotetaankin uutta hankintatapaa, jossa on määritelty tarkemmin mitä ostetaan ja missä tarkastukset pitää toteuttaa.

Kaupunki on järjestämässä uutta tarjouskilpailua kahdeksi seuraavaksi lukuvuodeksi, kolmannesta lukuvuodesta on sopimuksessa optio. Tarjoukset laitetaan järjestykseen puhtaasti hinnan perusteella, laatua säädellään asettamalla vähimmäisvaatimukset.

Sopimuksen arvo on noin kuusi miljoonaa euroa ja sillä ostetaan lakisääteisiä lääkärintarkastuksia ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla tehtäväksi.

Kaupunki ei sitoudu itse tarkkoihin määriin, mutta se arvioi ensi lukuvuonna ostavansa noin 20 000 lääkärintarkastusta ja kahtena seuraavana noin 10 000 lääkärintarkastusta vuodessa.

Lautakunta päättää asiasta tiistain kokouksessaan.

Lue lisää: Puute koululääkäreistä aiheuttaa Helsingissä vaaratilanteita: Juho Vuohelainen hyppäsi pyörän selkään kun koulusta soitettiin

Lue lisää: Helsinki ostaa lisää aikaa lasten ja nuorten lääkäripalvelujen korjaamiseksi

Lue lisää: Puhe terveiden lasten turhista tarkastuksista turhauttaa yli­lääkäriä – ”Koulu­terveyden­huollon ideaa ei ole ymmärretty”

Lue lisää: Koululääkäripulan takia Helsinki ei selviydy edes lakisääteisistä terveystarkastuksista kouluissa

Lue lisää: Lähes 60 prosentille kahdeksas­luokkalaisista ei järjesty lääkäri­aikaa