Helsinki laskutti asukkailta jopa tuhansia euroja ylimääräistä rahaa asumisoikeusasunnoista.

Helsingin kaupungin asumisoikeusyhtiö Haso joutuu palauttamaan asukkaille asumisoikeusmaksuja yhteensä noin puoli miljoonaa euroa.

Asia ilmenee Helsingin asuntotuotannon ja Hason asukkaille lähettämästä kirjeestä, jonka HS on nähnyt.

Liikaa laskutetut asumisoikeusmaksut koskevat asumisoikeusasunnon haltijoita Hopealanka-nimisessä kohteessa Kruunuvuorenrannassa osoitteessa Hopeakaivoksentie 38.

Kerrostalo on valmistunut syksyllä 2018, ja siinä on 67 asuntoa.

Asukkaille lähetetyn kirjeen mukaan palautuksen summa vaihtelee 5 237 eurosta 9 661 euroon asuntoa kohden. Summan suuruuteen vaikuttaa asunnon koko ja kerros.

Kirjeessä kerrotaan, että asunnostaan jo aiemmin luopuneet ovat saaneet takaisin alun perin maksamansa asumisoikeusmaksun, joka on tarkistettu rakennuskustannusindeksillä.

HS:n haastattelema asumisoikeusasunnon haltija sanoo, että epäily virheestä heräsi tammikuun lopulla, kun hän vertasi Hopealangan ja naapurissa olevan hitas-kohteen rakennuskustannuksia.

Selvisi, että asumisoikeuskohteen rakennuskustannukset olivat hitas-kohdetta huomattavasti korkeammat, vaikka talot ovat identtiset. Hän otti yhteyttä Hason johtoon, joka myönsi virheen.

Hason toimitusjohtaja Juha Viljakainen vahvistaa, että asumisoikeusmaksuissa on tapahtunut virhe, joka tuli ilmi kustannusjakoselvitysten yhteydessä maaliskuun alussa.

Viljakaisen mukaan virhe on syntynyt Helsingin asuntotuotannossa, joka vastaa asuntojen rakennuttamisesta kaupungille.

”Virheen havaitsemisen jälkeen on mennyt jonkin verran aikaa, koska oli tärkeää, että asia selvitetään kunnolla ja että viestintä tällaisesta poikkeuksellisesta asiasta on juridisesti ym. täsmällistä”, Viljakainen sanoo tekstiviestitse.

Miten tällainen virhe on voinut tapahtua?

”Kyse on inhimillisestä virheestä”, sanoo yksikön päällikkö Ulla-Mari Nieminen Helsingin asuntotuotannosta.

”Meillä ihmiset tekevät hinnastot, joissa on käytetty väärää hankinta-arvoa asumisoikeusmaksun kohdalla. Sen takia oli syntynyt liian suuria asumisoikeusmaksuja.”

Milloin virhe tuli ilmi?

”Minulle virhe on tullut ilmi tänä keväänä. Sen jälkeen siihen on heti reagoitu ja on aloitettu asian selvittäminen.”

Niemisen mukaan Helsingin asuntotuotanto aloitti sisäisen tarkastuksen asumisoikeusmaksuista sen jälkeen, kun asia tuli ilmi. Hän sanoo, että muissa kohteissa vastaavaa virhettä ei ole löytynyt.

Haso maksaa palautettavalle summalle korkolain mukaisen viitekoron alkaen siitä päivästä, jolloin asumisoikeuden haltijat ovat maksaneet asumisoikeusmaksunsa.

Mahdolliset muut korvausvaatimukset käsitellään erikseen, Nieminen sanoo.

”Jos asiakas on ottanut vaikka lainaa asumisoikeusmaksua varten ja siitä on aiheutunut ylimääräisiä korkokuluja, sen me korvaamme.”

Indeksikorotusta liikaa peritystä asumisoikeusmaksusta ei kuitenkaan makseta kaikille, mitä osa asukkaista pitää epäoikeudenmukaisena. Yksi asukkaista kertoo, että harkinnassa on nyt ryhmäkanne.