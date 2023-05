Kokoomus aikoo HS:n tietojen mukaan esittää kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessa Esplanadin kokeilun keskeyttämistä.

Kokoomus esittää HS:n tietojen mukaan Esplanadien kokeilun keskeyttämistä kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessa.

Keväällä käynnistynyt kokeilu laajentaa ydinkeskustan kävely-, oleskelu- ja pyöräilyalueita Esplanadeilla. Vastaavasti autoilijat joutuvat luopumaan toisesta kaistasta kummallakin Esplanadilla.

Nyt kokoomus haluaa keskeyttää kokeilun ennen kuin Esplanadien uudet järjestelyt on saatu edes valmiiksi.

Suunnitelmat herättivät jo ennakkoon kritiikkiä alueen yrittäjiltä. Ensimmäisten liikennejärjestelyjen käynnistyttyä myös monet asukkaat ja muut keskustassa autoilevat ovat ilmaisseet olevansa tyytymättömiä kaventuneeseen ajotilaan.

Kokoomus tuo kaupunginhallitukseen äänestettäväksi kohdan, jossa kaupunginhallitus esittäisi Esplanadien kavennuksia purettavaksi niiltä osin kuin ne rajoittavat liikennettä.

Kaupunginhallitus katsoo, että ydinkeskustan liikennettä koskevat ratkaisut ovat olleet liikenteen sujuvuuden kannalta epäonnistuneita, esityksessä todetaan.

Esplanadien kokeilu on osa ohjelmaa, jonka tavoitteena on laajentaa kantakaupungin kävelyverkostoa. Kyseessä on väliaikainen kokeilu, joka kestää ainakin ensi vuoteen saakka.

Kokeilu ei koskaan tullut kaupunginhallitukseen asti ratkaistavaksi, vaan siitä päätettiin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa.

Lautakunnassa kokeilua kannattivat suurista puolueista vihreät, Sdp ja vasemmistoliitto. Kokoomus ja perussuomalaiset vastustivat hanketta.

Koska kaupunginhallituksessa puolueiden väliset voimasuhteet ovat samanlaiset kuin kaupunkiympäristölautakunnassa, kokoomuksen ehdotuksen läpimeno olisi yllätys.