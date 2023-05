Helsinki esittää, että kiinteistöjätti Nrepille luovutetaan maata Kalasatamasta hyvitykseksi aiemmasta pettymyksestä Lapinlahden sairaalan kehittämisessä.

Helsingin kaupunki on aikeissa luovuttaa tanskalaislähtöiselle kiinteistökehittäjälle Nrepille laajan korttelialueen Kalasatamasta.

Koksikortteliksi nimetty alue on määrä luovuttaa Nrepin käyttöön korvaukseksi siitä, että Nrep voitti Lapinlahden sairaala-alueesta aiemmin järjestetyn suunnittelukilpailun.

Viranhaltijoiden esitys kaupunkiympäristölautakunnalle on, että Koksikadun kolmion varaamiseen pohjoismaiselle Nrepille ”on olemassa suoravarauksen perusteet”.

Kalasataman korttelialue varattaisiin Nrepille toimitila- ja majoitushanketta varten vuoden 2025 loppuun asti. Alueen pinta-ala on noin 6 800 neliömetriä.

Kortteliin on asemakaavassa osoitettu kolme tonttia. Sen nykyinen toimitilarakennusoikeus on 7 800 kerrosneliömetriä ja asuinrakennusoikeus 14 300 kerrosneliömetriä.

Kortteliin on aiemmin varattu asuinrakentamista. Nyt alueen käyttöä on kaupungin viranhaltijoiden mukaan kuitenkin mietittävä uudestaan, koska Koksikortteli on Suvilahteen nyt aiotun tapahtuma-alueen lähellä.

Melu häiritsisi esityksen mukaan asumista.

Kalasataman alueen luovutus toimisi ikään kuin hyvityksenä Nrepille Lapinlahden sairaalan ensimmäisen suunnittelukilpailun epäonnistumisesta.

Vuonna 2019 kaupunki järjesti kaksivaiheisen ideakilpailun Lapinlahden sairaalarakennusten myymiseksi.

Kilpailun toisessa vaiheessa jäljelle vain Nrepin ehdotus Lapinlahden kevät. Kilpailun arviointiryhmä näki ehdotuksen vastaavan hyvin kilpailun tavoitteisiin.

Kilpailuehdotuksessa oli sairaalarakennusten remontin ohella ehdotus uudisrakentamisesta Lapinlahden alueelle. Uutta olisi rakennettu noin 15 000 kerrosneliötä.

Asiasta kuitenkin virisi suuria poliittisia erimielisyyksiä. Silloin Helsingin pormestarina toiminut Jan Vapaavuori (kok) vei Nrepin ja Lapinlahden tilanteen korkealle kaupunginhallitukseen ohi asiasta vastanneen lautakunnan.

Lopulta Vapaavuori kärsi mittavan tappion, ja kaupunginhallitus hylkäsi ehdotuksen kesäkuussa 2020. Jätettyään pormestarin tehtävät Vapaavuori on toiminut Nrepin neuvonantajana.

Myllerryksestä käynnistyi selvitys. Ja sen selvityksen tuloksena Nrepille oltaisiin nyt osoittamassa varaus Lapinlahden sairaala-alueen ulkopuolelta.

Se olisi viranhaltijoiden esityksen mukaan perusteltua, koska Nrep ainoana osallistujana lopulta voitti kilpailun Lapinlahden sairaala-alueen uudistamisesta.

Tiistaina kaupunkiympäristölautakuntaan tulossa olevassa esityksessä korostetaan, että ”kaupungin on syytä sitoutua edistämään vaativia kiinteistökehityshankkeita mahdollisimman pitkälle hyväksymiensä kilpailuohjelmien ja järjestämisensä kilpailujen pohjalta”.

Olisi esityksen mukaan kaupungin etu, että ”vaativiin kilpailuihin osallistuvat tahot kokevat voivansa luottaa siihen, että kilpailuohjelman mukainen ja kilpailun voittoon johtava tarjous johtaa myönteiseen tulokseen”.

Jos Nrep kuitenkin päättäisi vetäytyä Lapinlahden hankkeesta, Koksikorttelin varaus raukeaisi. Paitsi jos vetäytyminen johtuisi kaupungista. Jos taas kaupunki päättäisi edetä Lapinlahdessa ilman Nrepiä, Kalasatamaan aiottu varaus pysyisi voimassa.

Nrep olisi halukas rakennuttamaan Koksikortteliin Woods-konseptiksi nimeämänsä toimistotalon. Perusperiaate olisi, että vuokralainen maksaa niistä tiloista tai työpisteistä, joita kulloinkin tarvitsee.

Katutasoon tulisi kaikille avoimia aulatiloja, mahdollisesti kahvila- ja ravintolatiloja. Toimitilojen lisäksi kortteliin tulisi noin 12 000 kerrosneliötä majoitustoimintoja.

Lue lisää: Nrep houkutteli pormestari Vapaavuoren riveihinsä ravintola Savoyn kabinetissa: Tällainen on pohjoismainen kiinteistö­jätti, joka etsii sijoitus­rahalle kohteita Helsingissä

Lue lisää: Lapinlahti-suunnitelma kaatui kaupungin­hallituksessa – Pormestari Vapaavuori: ”Kaupunki päätti olla noudattamatta omia aiempia päätöksiään